Büyük merkez bankalarından faiz indirim sinyali

Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda konuşan dünyanın önde gelen 3 merkez bankasının yetkilileri, faiz indirimine başlayacaklarını veya gelecek aylarda indirime devam edeceklerinin sinyalini verdi. Böylece küresel ekonominin pandemi sonrası enflasyonun pençesinden kurtulmasıyla beraber yüksek borçlanma maliyetleri döneminin sonuna gelindiği mesajı verdi. Küresel Merkez Bankaları'nın temel endişe kaynağı enflasyon olmaktan çıkarken ana öncelikleri istihdam oldu. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, küresel politika yapıcılar ve ekonomistlerin katıldığı yıllık toplantıda yaptığı konuşmada para politikası için ayarlama zamanı geldiğini söyledi. Powell ve diğer yetkililer gelecek aylardaki indirimlerin hızına dair mesaj vermedi. KPMG Kıdemli Ekonomisti Diane Swonk, "Bu açıklama, işgücü piyasasının artık Fed'in bir numaralı önceliği olduğunu gösteriyor" diye konuştu. Avrupa Merkez Bankası'nın yetkilileri de sempozyumda önemli mesajlar verdi. Finlandiya Merkez Bankası Başkanı Olli Rehn, Litvanya Merkez Bankası Başkanı Martins Kazaks, Hırvatistan Merkez Bankası Başkanı Boris Vujcic, Portekiz MB Başkanı Mario Centeno haziranda gerçekleşen indirimden sonra gelecek ay da indirimi desteyeceklerini belirtti. İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey ise enflasyonist risklerin ortadan kaybolduğunu, ancak daha fazla indirime açık olduğu sinyali verdi.