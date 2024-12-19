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Giriş Tarihi: 19.12.2024 09:44

Büyük ve orta boy işletmelerin kripto varlıkları muhasebeleştirmesine ilişkin düzenleme yapıldı

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu, büyük ve orta boy işletmeler için finansal raporlama standardına, kripto varlıkların ölçümüne ve sınıflandırılmasına ilişkin muhasebe ilkelerinin eklenmesi amacıyla düzenlemeye gitti.

AA
Büyük ve orta boy işletmelerin kripto varlıkları muhasebeleştirmesine ilişkin düzenleme yapıldı

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu'nun büyük ve orta boy işletmeler için finansal raporlama standardına, kripto varlıkların ölçümüne ve sınıflandırılmasına ilişkin muhasebe ilkelerinin eklenmesi amacıyla düzenlemeye gitmesine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, büyük ve orta boy işletmeler için finansal raporlama standardına kripto varlıkların ölçümüne ve sınıflandırılmasına ilişkin muhasebe ilkelerinin eklenmesini teminen "Kripto Varlıklara İlişkin Değişiklikler"in yayımlanmasına karar verildi.

Bu kapsamda, söz konusu değişikliklerin ilgili bölümlerine "dijital varlıklar" ve "kripto varlık" tanımları eklendi. Kripto varlıkların muhasebeleştirilmesi, sonraki ölçümü ve sunumu, varlıklarda değer düşüklüğü gibi hususlarda da ayrıntılara yer verildi.

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Büyük ve orta boy işletmelerin kripto varlıkları muhasebeleştirmesine ilişkin düzenleme yapıldı
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