Büyümede olumlu görünüm sürecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati
, yatırımlara, üretime ve ihracata odaklanan Türkiye Ekonomi Modeli
ile yüksek istihdam sağlayarak katma değerli büyüme performansı göstereceklerini belirtti. Bakan Nebati, "2022 ilk çeyreğine ilişkin göstergeler, büyümede olumlu görünümün süreceğine işaret ediyor" dedi.
EN HIZLI TOPARLANMA
Kovid-19 salgını döneminde en hızlı toparlanan ülkelerden olan Türkiye
'nin bu performansını 2021'de de sürdürdüğüne dikkati çeken Nebati, yılın son çeyreğindeki yüzde 9.1 oranındaki GSYH büyümesi ile yıl genelinde yüzde 11 seviyesinde büyüme performansı sergilediklerini ifade etti. Nebati, bu büyümede salgın önlemlerinin gevşetilmesiyle toparlanma eğilimi gösteren iç ve dış turizmin de katkısıyla hizmetler sektörünün öne çıktığına işaret etti. Nebati, sanayi üretimindeki kuvvetli seyrin dikkati çektiğini vurguladı.
KATMA DEĞERLİ BÜYÜME
2021 yılı büyümesine toplam yurt içi talebin 6.1 puanlık katkı verdiğini, net dış talebin katkısının da 4.9 puan olduğunu ifade eden Nebati, yatırım alt kalemlerinden makine-teçhizat yatırımlarının yüzde 20.5 arttığını ve GSYH büyümesine 2.2 puanlık katkı verdiğini söyledi. Nebati, "Makine-teçhizat yatırımlarındaki kuvvetli seyrin 2021'de sürmesi, üretim ve ihracat potansiyelimizin güçlendiğine işaret ediyor. Yatırımlara, üretime ve ihracata odaklanan Türkiye Ekonomi Modeli ile yüksek istihdam sağlayarak katma değerli büyüme göstereceğiz" dedi.
ALTINLAR SİSTEME KAZANDIRILMALI
Bakan Nebati, yastık altı olarak tabir edilen finansal sistem dışında bulunan fiziki altınların ekonomiye kazandırılması için de birtakım çalışmalar yürüttüklerine dikkati çekerek, bu kapsamda altın tasarruf ekosistemine ilişkin çalışmalarını tamamlayarak 1 Mart itibarıyla devreye aldıklarını kaydetti. Nebati, vatandaşların fiziki altınlarını anlaşmalı kuyumcular ve bankalara getirerek sisteme dahil olabildiklerini bildirdi. Yatırımcıların tercih ettikleri altın ürününe bağlı olarak getiri ve kâr payı imkânına da sahip olabileceklerini aktaran Nebati, "Vatandaşlarımız fiziki altınlarını istedikleri zaman fiziki olarak alabilecek. Ülkemizin tasarruf miktarını artırabilmek için bu sisteme tüm vatandaşlarımızın dahil olmasını temenni ediyorum" dedi.
KKM HESAPLARINA 870 BİN KATILIM
Bakan
Nebati, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 24 Aralık 2021'de "Kur Korumalı Türk Lirası Vadeli Mevduat ve Katılma Hesapları" enstrümanını hayata geçirdiklerini hatırlatarak, şunları anlattı: "Vatandaşlarımızın büyük ilgi gösterdiği bu ürün, döviz kurlarında sağlanan istikrarda önemli bir katkı sağladı. 3 Mart itibarıyla 843 bini gerçek, 27 bini tüzel kişi olmak üzere KKM hesaplarına dahil olanların sayısı toplamda 870 bine, KKM hesaplarındaki toplam tutar da 535 milyar liraya ulaştı. Bu tutarın 308 milyar lirası TCMB kapsamında dönüşümlerden, 227 milyar lirası Hazine kapsamındaki dönüşümlerden oluşuyor. TCMB kapsamında tüzel kişilerin payı 229 milyar lira ile yüzde 74, gerçek kişilerin payı da 79 milyar lira ile yüzde 26 seviyesindedir."
ÖNCELİK ENFLASYONLA MÜCADELE
Bakan Nebati, salgın sonrası dönemde küresel ekonomik aktivitedeki toparlanma neticesinde enflasyonun gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ülkelerde etkili olduğunu belirterek, "Bu noktada enflasyonla mücadele en önemli politika önceliklerimizden biri. Bu konudaki kararlılığımızı sonuna kadar koruyoruz" dedi.