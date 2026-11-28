Küresel iklim değişikliği gündemin ilk sırasındaki yerini korurken, Türkiye iklimlendirme sektörü, artan talep ve teknolojik dönüşümün etkisiyle yeni bir büyüme dönemine hazırlanıyor. Isıtma, soğutma, havalandırma ve tesisat sistemlerini kapsayan sektör, enerji verimliliği ve sürdürülebilir yapıların da önemli bileşenlerinden biri haline geliyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre sektörün ihracatı 2025 yılında yaklaşık 7.4 milyar dolara ulaşarak yıllık bazda rekor kırdı. Sektör bu yılın ilk 9 aylık döneminde ise 5.5 milyar dolarlık ihracata ulaştı.

ÇEVRECİ TEKNOLOJİLER

Sektörün gelecek dönem gündeminde ise enerji verimliliği ve çevreci teknolojiler önemli yer tutuyor. Enerji maliyetlerinin yükselmesi, karbon emisyonlarının azaltılmasına yönelik hedefler ve çevre mevzuatındaki değişiklikler, üreticileri daha düşük enerji tüketen sistemlere yönlendiriyor. Bu dönüşümde ısı pompaları öne çıkan teknolojiler arasında bulunuyor. Geleneksel ısıtma sistemlerine alternatif oluşturan ısı pompaları, enerji verimliliği ve düşük karbon salımı potansiyeliyle hem konutlarda hem de ticari yapılarda daha fazla kullanım alanı buluyor. Akıllı kontrol sistemleri, yüksek verimli klimalar ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla entegre çalışan çözümler de pazarın gelişimini destekliyor.

SOĞUTMA İHTİYACI ARTIYOR

İklim değişikliğine bağlı sıcaklık artışları, soğutma sistemlerine yönelik talebi de artırıyor. Konutların yanı sıra hastaneler, alışveriş merkezleri, oteller, sanayi tesisleri ve veri merkezleri, iklimlendirme çözümlerine ihtiyaç duyan başlıca alanlar arasında yer alıyor. Özellikle yapay zekâ uygulamalarının yaygınlaşmasıyla büyüyen veri merkezi yatırımları, yüksek kapasiteli ve kesintisiz çalışan soğutma sistemlerine yönelik ihtiyacı artırıyor.

EN YÜKSEK İHRACAT ALMANYA'YA

TÜRK iklimlendirme sektörü için Avrupa başta olmak üzere uluslararası pazarlarda büyüme potansiyeli sürüyor. Geçen yıl iklimlendirmede en fazla ihracat 772.8 milyon dolarla Almanya'ya yapılırken, bu ülkeyi 545 milyon dolarla Birleşik Krallık, 368.1 milyon dolarla İtalya, 319.1 milyon dolarla Fransa, 297 milyon dolarla Rusya Federasyonu ve 277.7 milyon dolarla Romanya takip etti. Değer bazında ihracat artışında 104,1 milyon dolarla Almanya zirvede yer aldı. Onu 59.4 milyon dolarla Birleşik Krallık, 48.2 milyon dolarla Fransa izledi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör