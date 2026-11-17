Cafe Crown, yeni iletişim döneminde "Cafe Crown ile taçlanır her an" söylemiyle hayatın farklı anlarına eşlik eden zengin ürün portföyünü odağına alıyor. Kampanya; sınav haftasının kaos dolu anlarını, spor salonunun koşuşturmacasını ve ofis hayatının stresli anlarını mizahi bir dille ekranlara taşıyor. Her filmin merkezinde ise günün farklı bir anını Cafe Crown lezzetleriyle keyfe dönüşmesi fikri yer alıyor.

Sınav telaşı Cafe Crown ile taçlanır!

Aklınıza gelebilecek en dağınık evi hayal edin; Zeynep Çamcı ve arkadaşlarının birlikte yaşadığı öğrenci evi tam da böyle bir yer! Sınav haftasının kaosunda ders çalışmak yerine uyumayı tercih eden arkadaşlarını ayaklandırmaya kararlı olan Zeynep, herkesi kendine getirecek çözümü efsane Cafe Crown Fındıklı 3'ü 1 Arada'da buluyor. Çünkü sınav telaşında bile küçük bir kahve molasıyla her an keyifle taçlanır.

Sporun enerjisi Cafe Crown ile taçlanır!

Bildiğiniz tüm spor salonlarını ve antrenman yöntemlerini unutturan bu filmde karşımıza profesyonel antrenör, ödüllü kitap yazarı ve spor dünyasının kendine has ismi olarak Zeynep Çamcı çıkıyor. "Kasarsan başarırsın" yöntemleriyle öğrencisinin sınırlarını zorlayan Zeynep'in en büyük yardımcısı ise Cafe Crown Filtre Kahve ve Espresso Kapsül oluyor. Böylece yoğun antrenman temposu, Cafe Crown lezzetleriyle keyifli bir ana dönüşüyor.

Yoğun iş temposunda her an Cafe Crown ile taçlanır!

İlk iş gününüzde başınıza gelebilecek en stresli şey, kendinizi bir anda "acil toplantı" ortasında bulmak olabilir. Disiplinli ve hırslı yönetici rolündeki Zeynep Çamcı, yeni stajyerini daha ilk günden yoğun iş temposuna dahil ediyor. Bitmeyen acil toplantıların ardından o çok bekledikleri bahçe molalarına ise Cafe Crown Mocha ve Latte lezzetleri eşlik ediyor. Çünkü bazen günün en güzel anı, yoğunluğa verilen küçük bir kahve molası oluyor.

Zeynep Çamcı'dan hem oyunculuk hem müzik performansı

Reklam filminin başrolünde, başarılı oyunculuğu ve kendine özgü enerjisiyle tanınan Zeynep Çamcı yer alıyor. Yeni reklam filminin sadece başrolünde yer almakla kalmayan Çamcı, projeye müzikal anlamda da katkı sağlıyor. Reklam filminin şarkısını da kendisi seslendiren Çamcı, böylece kampanyanın enerjisini yalnızca ekran performansıyla değil, sesiyle de tamamlıyor.

Hayatın her anı Cafe Crown ile taçlanır

Günün hangi anında olursanız olun; ister sınav telaşında, ister zorlu bir antrenmanda, ister yoğun bir ofis temposunda… Hayatın değişen tüm tempo ve ihtiyaçlarına ayak uyduran Cafe Crown, geniş ürün yelpazesiyle günün her anına eşlik ediyor. Markayla özdeşleşen turuncu kupa da bu anların ortak noktasında yer alarak Cafe Crown'ın kahve keyfini ve hayatın içindeki küçük mutlulukları temsil ediyor. Çünkü bazen bir kahve molası, bazen küçük bir lezzet dokunuşu, bazen de kendinize ayırdığınız birkaç dakika… Hayatın içindeki tüm bu anlar Cafe Crown ile taçlanıyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör