Çalışanı emekliyi enflasyona ezdirmeyeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, en düşük emekli aylığını 7 bin 500 liraya, emekli ikramiyelerini bin 100 liradan 2 bin liraya yükselttiklerini belirterek, "Emeklilerimize kasım ayında tek sefere mahsus olarak 5 bin lira ilave ödeme yapacağız. Asgari ücreti de 2023 yılında enflasyonun üzerinde yüzde 107.3 oranında artırdık. Özetle, çalışanlarımızı ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik ve ezdirmeyeceğiz" dedi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bütçe sunumunda açıklamalarda bulunan Bakan Şimşek, fiyat istikrarının en önemli öncelikleri olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Enflasyonu kalıcı olarak düşürmek ve fiyat istikrarını sağlamak için Merkez Bankası parasal duruşunu sıkılaştırmıştır. Politika faiz artışı, seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma tedbirleri ile desteklenmektedir. Önümüzdeki dönemde para, maliye ve gelirler politikası eşgüdüm içerisinde yürütülecek, üretim, rekabet ve verimliliği artırıcı yapısal reformlar hayata geçirilecektir. Gayet iyi biliyoruz ki vatandaşımızın alım gücünün korunması, sürdürülebilir büyüme ve kalıcı refah artışı için fiyat istikrarı ön koşuldur."Ekonominin bu yılın ilk yarısında asrın felaketi olan depreme rağmen yüzde 3.9'luk büyüme kaydettiğini hatırlatan Şimşek, "Ancak mevcut büyüme iç talep kaynaklı olup ekonomide yeniden dengelenme ihtiyacı söz konusudur. Önümüzdeki dönemde net ihracatın pozitif katkıda bulunduğu daha dengeli bir büyümeyi hedefliyoruz. Büyüme beklentimiz 2023'te yüzde 4.4, 2024'te ise yüzde 4. Program dönemi sonunda yüzde 5 büyüme ile milli gelirin 1.3 trilyon doları aşmasını, kişi başı milli gelirin ise 14 bin 855 dolara yükselmesini öngörüyoruz" diye konuştu. Şimşek, program döneminde istihdam artışının yıllık ortalama 909 bin kişi olmasını öngördüklerini kaydetti.Bakan Şimşek, mali suçlarla mücadelenin temel öncelikleri arasında olduğunu söyleyerek, "Sağlıklı bir finansal sistem, ekonomik büyüme ve kalkınma için hayati önem taşıyor. Bu nedenle suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadele rejiminin güçlendirilmesine yönelik çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Uygulamada sağlayacağımız etkinlik ile ülkemizi gri listeden çıkarmak için çaba gösteriyoruz" dedi. Şimşek, Mali Eylem Görev Gücü (FATF) raporuna göre, Türkiye'nin 40 FATF standardının 39'u ile uyumlu olduğuna dikkat çekti.Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) ikinci Başkanı Davut Menteş, eylül itibarıyla toplam prim üretiminin bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 123 artışla 328 milyar lira olarak gerçekleştiğini, özel emeklilik sisteminde ekim ayı itibarıyla, toplam tasarruf sahibi sayısının 15.5 milyonu aştığını ve sistemde biriken toplam fon tutarının da devlet katkısı dahil 683 milyar liraya ulaştığını bildirdi.Bakan Mehmet Şimşek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bütçe sunumunda temel vergi kanunlarını gözden geçirdiklerini belirterek, "Program döneminde çalışmalarımızı Meclis'imizin takdirine sunacağız" dedi. Şimşek, vergi düzenlemelerinde adalet, eşitlik, öngörülebilirlik ve şeffaflık ilkeleri dikkate alınarak, vergi tabanının genişletilmesi ve gönüllü uyumun artırılmasına yönelik çalışmalara devam edeceklerini söyledi.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) İkinci Başkanı Yakup Asarkaya, Türk bankacılık sektörünün küresel belirsizliklere rağmen son bir yıllık dönemde yaklaşık yüzde 60'ın üzerinde büyüme kaydettiğini belirterek, "Ağustos itibarıyla bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü 20.3 trilyon lira seviyesine yükselmiştir" dedi.SERMAYE Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül, yatırımcıların piyasalara olan ilgisinin ve talebinin arttığını belirterek, "27 Ekim itibarıyla halka arzı tamamlanan 43 şirket, piyasadan toplam 61.6 milyar lira tutarında fon sağlamıştır" dedi. Gönül, kentsel dönüşüm ve afet yönetimine finansman ihtiyacı için gayrimenkul finansmanında yeni modeller üzerinde de çalıştıklarını da bildirdi.