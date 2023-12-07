Çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücrete ilişkin 11 Aralık'ta başlayacak olan çalışmaların kısa sürede tamamlanmasını beklediklerini söyledi. Bakan Işıkhan, Kabine toplantısı sonrası soruları yanıtladı.Temmuz ayındaki gibi hızlı bir şekilde taraflarla bir araya gelip pazartesi günü süreci başlatacaklarını belirten Bakan Işıkhan, "Komisyonlarla bürokratlarımız çalışıyor, teknik çalışmalar yapılıyor. Bakanlıklardan temsilciler geliyor, erken bitirilmesi konusunda onların çalışmaları bize şekil verecek. Ocak ayından itibaren geçerli olacak asgari ücreti 31 Aralık'a kadar Resmi Gazete'de yayımlamak zorundayız. Komisyonlar ne kadar hızlı çalışırsa biz de sonucu o kadar hızlı açıklayacağız. Şu an tüm göstergeler olumlu gidiyor. Pazartesi TÜRK-İŞ ve TİSK başkanımızla bir açılışımız olacak" dedi.Süreci Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da arz ettiğini ifade eden Bakan Işıkhan, "İlkemiz her zamanki gibi çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek" diye konuştu. "İşveren desteği ile ilgili bir çalışma olur mu?" sorusunu Işıkhan, "Bu konuların hepsini değerlendireceğiz" cevabını verdi.Asgariücrete tek zam olacağını belirten Bakan VedatIşıkhan, "Tek zam olacak, çünkü yönetmeliğimizde de öyle. Çok zorunlu koşullarda, deprem gibi... Geçen yıl Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile asgari ücrete ikinci zammı yaptık" dedi.