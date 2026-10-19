Çalışma hayatında yeni dönem: Bakan Işıkhan’dan adil geçiş mesajı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeşil ve dijital dönüşüm sürecinde çalışanların korunması, yeni istihdam fırsatlarından toplumun tüm kesimlerinin adil biçimde yararlanması ve çalışma barışının sürdürülmesi gerektiğini söyledi. Işıkhan, dönüşümün tüm işgücü piyasası paydaşları için verimli ve zararsız biçimde gerçekleşmesinde aktif işbirliği ve koordinasyonun hayati önem taşıdığını vurguladı.

Bakan Işıkhan, bir otelde düzenlenen "COP31'e Giderken Emek Dünyasının Ortak Gündemi" programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin kasım ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) ilk kez ev sahipliği yapacağını hatırlattı.

Programdaki panelde paylaşılacak fikir ve tespitlerin, gelecek ay Mardin'de tanıtım toplantısı yapılacak "Ulusal Adil Geçiş Stratejisi" için önemli bir temel oluşturacağına inandığını belirten Işıkhan, stratejinin yeşil ve dijital dönüşümün istihdam üzerindeki etkilerini önceden öngörmeyi, çalışanların yeni beceriler kazanmasını desteklemeyi ve ortaya çıkacak fırsatlardan toplumun tüm kesimlerinin adil biçimde yararlanmasını sağlamayı hedeflediğini ifade etti.

YEŞİL VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM İŞGÜCÜ PİYASASINI DEĞİŞTİRİYOR

Küresel ısınma, olağan dışı doğa olayları ve biyoçeşitliliğin azalması gibi risklerle mücadelenin yanı sıra yeşil dönüşüm gündeminin giderek yoğunlaştığını belirten Işıkhan, iklim değişikliğiyle mücadele önlemleri ve dijital teknolojilerin yaygınlaşmasıyla çalışma hayatında da yeni kavramların öne çıktığını kaydetti.

Yeşil dönüşümün dijitalleşmeyle birlikte ekonomilerde çok boyutlu değişimleri beraberinde getirdiğine işaret eden Işıkhan, özellikle aşırı kirliliğe neden olan ve yoğun kaynak kullanan sektörlerin bu süreçten etkilendiğini bildirdi.

Işıkhan, konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Bu sebeple Dijital ve Yeşil Dönüşüm ile Adil Geçiş perspektifi, günümüzün ve geleceğin en mühim başlıkları arasında yer almaktadır. Bu kavramlar, üretim süreçlerini, iş yapma biçimlerini ve mesleklerin gerektirdiği becerileri değiştirmeye ve dönüştürmeye de devam etmektedir. Yenilenebilir enerji, elektrikli araçlar, otomasyon, yapay zeka ve döngüsel ekonomi gibi alanlarda yeni istihdam fırsatları ortaya çıkarken mevcut işlerin yapısı ve çalışma koşulları da değişmekte ve dönüşmektedir. Bu değişimin etkileri çalışanlar, işletmeler ve bölgeler için farklı sonuçların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Yeni teknolojilere ve becerilere erişimi sınırlı olan çalışanlar, uyum kapasitesi daha düşük işletmeler ve belirli ekonomik faaliyetlerde yoğunlaşmış bölgeler dönüşüm karşısında farklı güçlüklerle karşı karşıya kalabilmektedir."

"DÖNÜŞÜMDEN ETKİLENME RİSKİ YÜKSEK ÇALIŞANLAR İÇİN TEDBİRLER ALIYORUZ"

Adil geçiş sürecinin hiç kimseyi geride bırakmayacak şekilde yönetilmesinin temel hedefleri arasında bulunduğunu belirten Işıkhan, herkesin değişime uyum sağlamasını kolaylaştıracak önlemler alınacağını söyledi.

Çalışanların dönüşüme hazırlanması, iş ve gelir kaybı risklerinin azaltılması, insana yakışır işlerin desteklenmesi ve yeni fırsatlara erişimin önceliklendirilmesi gerektiğini vurgulayan Işıkhan, şöyle konuştu:

"Bizim anlayışımızda adil geçiş, aynı zamanda emeğin korunması, insan onurunun gözetilmesi ve sosyal adaletin de güçlendirilmesidir. Dönüşümün maliyetini çalışanlarımızın omuzlarına yüklemeden, değişen meslekler karşısında onları yalnız bırakmadan, yeni beceriler ve yeni istihdam imkanlarıyla destekleyerek ilerlemek durumundayız."

Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda ülkenin gerçeklerini dikkate alan, kapasite ve uyum gücünü gözeten bütüncül ve proaktif bir yaklaşımı hayata geçirmeyi hedeflediklerini kaydeden Işıkhan, yeşil ve dijital dönüşüm ile beceri uyumunun geliştirilmesinin Ulusal İstihdam Stratejisi'nin temel politika eksenlerinden biri olduğunu ifade etti.

Bu kapsamda işgücünün yeşil ve dijital dönüşümün gerektirdiği becerilerle donatılmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirten Işıkhan, değişen mesleklerin ihtiyaçlarına uygun eğitim ve istihdam politikaları geliştirdiklerini aktardı.

Işıkhan, İŞKUR aracılığıyla yeşil işler ve yeni mesleklere yönelik mesleki eğitimler düzenlendiğini, Mesleki Yeterlilik Kurumu aracılığıyla da dönüşümle ortaya çıkan mesleklere ilişkin standartlar geliştirildiğini belirtti. Bu çalışmalarla çalışanların geleceğin işlerine ve ihtiyaç duyulan becerilere hazırlanmasının amaçlandığını kaydetti.

"ÇALIŞMA HAYATININ GELECEĞİ PAYDAŞLARIN GÖRÜŞLERİ ALINMADAN ŞEKİLLENDİRİLEMEZ"

Dönüşüm sürecinin dengeli ilerlemesi için işbirliği ve koordinasyonun öneminin arttığını belirten Işıkhan, 2025-2028 Ulusal İstihdam Stratejisi'nin sosyal tarafların, ilgili kurumların, meslek kuruluşlarının ve akademisyenlerin desteğiyle hazırlandığını hatırlattı.

Stratejinin uygulanması sırasında izleme ve değerlendirme mekanizmalarının işletildiğini aktaran Işıkhan, belirlenen hedeflerin hayata geçirilmesinin ilgili kurumlar ve çalışma hayatının paydaşlarıyla takip edildiğini ifade etti.

Adil geçiş sürecinde de işçi ve işveren kuruluşlarının görüşlerini esas alan, istişareyi ve sosyal diyaloğu güçlendiren bir yaklaşımı sürdürmekte kararlı olduklarını belirten Işıkhan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çalışma hayatının geleceği, çalışanlarımızın ve işverenlerimizin görüşleri alınmadan, sosyal tarafların katkısı sağlanmadan şekillendirilemez. Bu nedenle sendikalarımızı, işveren örgütlerimizi ve bütün sosyal taraflarımızı adil geçiş karar ve uygulama süreçlerinin etkin paydaşları olarak görmekteyiz. Yeşil dönüşümün çalışma barışını koruyarak ve tüm işgücü piyasası paydaşları için, en verimli ve zararsız şekilde gerçekleşmesi için önümüzdeki süreçte her düzeyde aktif işbirliği ve koordinasyon içerisinde çalışmak hayati bir önem arz etmektedir.

Ben, tüm paydaşlarımızın bu farkındalığa sahip olduğuna yürekten inanıyorum. İnanıyorum ki, ortak akıl, istişare ve sosyal diyalogla ilerlediğimiz önümüzdeki bu uzun soluklu süreç bizi, standartları yüksek, müreffeh bir çalışma hayatı içerisinde herkesin hakkını aldığı, kimsenin geride kalmadığı bir noktaya taşıyacaktır."

Haber Girişi Baki Sancak - Editör