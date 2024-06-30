Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan "Koruyucu Aile Günü" paylaşımı

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, bir çocuğun tebessümünün en büyük hazine olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bugün 10 binden fazla çocuğumuz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın güvencesinde, koruyucu aileleriyle birlikte sevgi dolu bir evi paylaşıyor. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde başlatılan ve her geçen gün yeni yuvalarla büyüyen bu anlamlı harekette emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Himaye-i Etfal Cemiyeti'nin kuruluşunun 103'üncü yılını ve 30 Haziran Koruyucu Aile Günü'nü kutluyorum."