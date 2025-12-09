Çanakkale-Karaköy Barajı tamamlandı! Bakan Yumaklı: Ekonomiye yılda 97 milyon TL katkısı olacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 444 milyon TL maliyetle tamamlanan Çanakkale-Karaköy Barajı'nın, ülke ekonomisine yıllık 97 milyon TL katkı sağlayacağını açıkladı.
Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çanakkale'ye bir müjdemiz var. 444 milyon TL maliyetle tamamladığımız Çanakkale-Karaköy Barajı, 39 metre yüksekliğiyle bölgenin önemli su depolama yapılarından biri haline geldi. 9 bin 380 dekar tarım arazisini modern sulamayla buluşturacak baraj, ülke ekonomisine yıllık 97 milyon TL katkı sağlayacak. Bereketli olsun" dedi.
Çanakkale'ye bir müjdemiz var!— İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) December 9, 2025
💧 444 milyon TL maliyetle tamamladığımız Çanakkale–Karaköy Barajı;
📏 39 metre yüksekliğiyle bölgenin önemli su depolama yapılarından biri haline geldi.
🌾 9.380 dekar tarım arazisini modern sulamayla buluşturacak baraj, ülke ekonomisine yıllık 97… pic.twitter.com/8M4VF5UVRu