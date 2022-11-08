Çanakkale’de köprü bereketi: Ünlü firma 30 dönüm arazi aldı, anlaşmayı imzaladı

Avrupa'nın en büyük iki orkide tedarikçisinden biri olan Microflor firması, bölgeye 20 milyon euroluk bir yatırım yapma kararı aldı. 300'ün üstünde insana iş imkânı sunacak firma, Çanakkale OSB'den 30 dönüm yer satın aldı.

Yabancı sermayenin binlerce insana iş istihdamı sağlayacak olan tesisleri Çanakkale'de kurmak için girişimlerde bulunmasının nedeni; birincisi pazarda ulaşılabilirlik, ikincisi elverişli iklim.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart'ta hizmete açılan 1915 Çanakkale Köprüsü, adeta Anadolu'nun Avrupa'ya açılan kapısı, Türkiye'deki lojistiğin de yeni üssü haline geldi. Ege ve Güney Marmara Bölgesi'nin ihracatı 41 milyar doları aşarken, Trakya ve Batı Anadolu'daki ihracatın yolculuk süresinin azalması yabancı yatırımcının gözünü Çanakkale'ye dikmesine neden oldu.