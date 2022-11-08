Çanakkale’de köprü bereketi: Ünlü firma 30 dönüm arazi aldı, anlaşmayı imzaladı

Muhalefetin "araç geçiş garantisi" polemikleriyle dilinden düşürmediği 1915 Çanakkale Köprüsü, yabancı yatırımcının adeta iştahını kabarttı. Belçikalılar orkide, Ukraynalılar dondurulmuş meyve, Almanlar süs bitkisi, Avustralyalılar büyükbaş hayvancılık tesisi kurmak için ilk adımı attı. Çanakkale OSB saha genişleme çalışmaları tamamlandı, Ezine OSB daha açılmadan dolup taştı.
Avrupa'nın en büyük iki orkide tedarikçisinden biri olan Microflor firması, bölgeye 20 milyon euroluk bir yatırım yapma kararı aldı. 300'ün üstünde insana iş imkânı sunacak firma, Çanakkale OSB'den 30 dönüm yer satın aldı.
Yabancı sermayenin binlerce insana iş istihdamı sağlayacak olan tesisleri Çanakkale'de kurmak için girişimlerde bulunmasının nedeni; birincisi pazarda ulaşılabilirlik, ikincisi elverişli iklim.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart'ta hizmete açılan 1915 Çanakkale Köprüsü, adeta Anadolu'nun Avrupa'ya açılan kapısı, Türkiye'deki lojistiğin de yeni üssü haline geldi. Ege ve Güney Marmara Bölgesi'nin ihracatı 41 milyar doları aşarken, Trakya ve Batı Anadolu'daki ihracatın yolculuk süresinin azalması yabancı yatırımcının gözünü Çanakkale'ye dikmesine neden oldu.
BELÇİKALILAR GELİYOR
Süs bitkileri pazarında dünyada 3 büyük firmadan biri olan Belçikalı orkide üreticisi Microflor, köprünün hizmete girmesiyle Çanakkale'ye yatırım kararı aldı. 1986 yılında Belçika'da kurulan firma ev bitkileri içinde en iyi bilinen tür olan orkidelerin yetiştirilmesi, çoğaltılması ve iklimlendirilmesi konusunda uzman.
LABORATUVAR ORTAMINDA ORKİDE ÜRETECEKLER
160'dan fazla orkide çeşidiyle; binlerce tescilli genetik bitki port folyosunu elinde bulunduran firma, Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi'nde kuracağı tesiste vitro çoğaltma ve yetiştirme teknolojileriyle orkide üretecek.
20 MİLYON EURO YATIRIM
Avrupa'nın en büyük iki orkide tedarikçisinden biri olan firma, ilk etapta bölgeye 20 milyon euroluk bir yatırım yapma kararı aldı. 300'ün üstünde insana iş imkânı sunacak firma, Çanakkale OSB'den 30 dönüm yer satın aldı. Uzun süredir saha araştırması yaptıklarının altını çizen Microflor Genel Müdürü Febe Floré; Çanakkale'yi tercih etmelerindeki en önemli unsurun lojistik olduğunun altını çizdi. Çanakkale'nin gerek ihracat pazarlarına yakın olması gerekse iklim şartları nedeniyle tercih ettiklerini söyleyen Flore, prosedürlerin tamamlanmasıyla fabrikanın kurulması için çalışmalara başlayacaklarını söyledi.
SAHA GENİŞLİYOR
Öte yandan Çanakkale Köprüsü'ne 14 kilometre mesafedeki Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) doluluk yüzde 100'e ulaştı. OSB yönetimi 440 bin metrekarelik bir genişleme alanını daha yatırımcıya açtı. Yapım aşamasındaki Ezine Gıda İhtisas OSB'ye de talep artmış durumda. Çanakkale OSB Başkanı Fahrettin Ersoy, "OSB'de 67 parselimiz doldu. Merkez OSB'de yeni genişleme alanı yaptık, Tarım Bakanlığı ile ilgili süreci tamamlamış durumdayız. Köprünün açılmasıyla Yunanistan İpsala'ya 1.5 saatte, İstanbul Havalimanı'na 2.5 saatte girilebiliyor. Bu yatırımcıların iştahını kabartıyor" dedi.