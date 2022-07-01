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Haberler Ekonomi Haberleri CANLI - EURO ne kadar, kaç TL? Döviz kuru ile bugün 1 Euro kaç TL oldu? (1 Temmuz 2022)
Giriş Tarihi: 1.7.2022 10:27 Son Güncelleme: 1.7.2022 10:27

CANLI - EURO ne kadar, kaç TL? Döviz kuru ile bugün 1 Euro kaç TL oldu? (1 Temmuz 2022)

CANLI - EURO ne kadar, kaç TL? Döviz kuru ile bugün 1 Euro kaç TL oldu? 1 Temmuz 2022

Döviz fiyatları; hem yatırım amaçlı hem de yurt dışı harcamaları olanların gündeminde yer almaya devam ediyor. En sık araştırılanlar arasında dolar ve Euro fiyatları yer alırken alış satış verilerine göre anlık olarak hareketli bir grafik çizdiği bilinmektedir. Bu noktada; “1 Euro kaç TL, Euro düşer mi yükselir mi?” sorularının yanıtları araştırılırken güncel olarak “Euro ne kadar oldu, kaç TL? Bugün döviz kuru Euro kaç TL?” sorularına da yanıt aranıyor. İşte döviz kuru 30 Haziran Euro fiyatları alış satış verileri.

Yatırımlarını döviz kuru Euro fiyatları üzerinden yapmak isteyen vatandaşlar "Euro ne kadar oldu, kaç TL? Bugün döviz kuru Euro kaç TL?" sorularına yanıt aramaya başladı. 30 Haziran 2022 gününde anlık rakamlara göre; döviz kuru yukarı yönlü ivme kaydediyor. Günlük olarak bakıldığında ise Euro alış satış verilerinde de hareketli bir grafiğin olduğu görülmektedir. Peki; Euro ne kadar oldu, kaç TL? Bugün döviz kuru Euro kaç TL?

BUGÜN EURO NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

ALIŞ: 17,4283

SATIŞ: 17,4858

DOLAR BUGÜN NE KADAR?

ALIŞ: 16,68

SATIŞ: 16,68

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BDDK'nın ticari kredilere yönelik yeni açıklamasıyla döviz kurlarında sert düşüşler sürüyor. Dolar/TL paritesi yüzde 4 düşerek 16,08 lira seviyesini gördü. Euro ise 17,05 seviyesine geriledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) ticari kredilere yönelik yeni bir düzenleme açıklamasıyla döviz kurlarında sert düşüşler yaşanıyor. Dolar/TL paritesinde günlük düşüş yüzde 4'ü aştı. Parite 17,07 lira seviyesinden 16,08 liraya geriledi. Euro ise 17,87 liradan 17,05 lira seviyesine düştü.

Altındaki düşüş yüzde 3'ü geçti

Dolardaki düşüşe bağlı olarak altın fiyatlarında da geri çekilme yaşanıyor. Gram altın 992 liradan 950 liraya kadar geriledi.

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CANLI - EURO ne kadar, kaç TL? Döviz kuru ile bugün 1 Euro kaç TL oldu? (1 Temmuz 2022)
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