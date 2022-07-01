Yatırımlarını döviz kuru Euro fiyatları üzerinden yapmak isteyen vatandaşlar "Euro ne kadar oldu, kaç TL? Bugün döviz kuru Euro kaç TL?" sorularına yanıt aramaya başladı. 30 Haziran 2022 gününde anlık rakamlara göre; döviz kuru yukarı yönlü ivme kaydediyor. Günlük olarak bakıldığında ise Euro alış satış verilerinde de hareketli bir grafiğin olduğu görülmektedir. Peki; Euro ne kadar oldu, kaç TL? Bugün döviz kuru Euro kaç TL?
BUGÜN EURO NE KADAR OLDU, KAÇ TL?
ALIŞ: 17,4283
SATIŞ: 17,4858
BDDK'nın ticari kredilere yönelik yeni açıklamasıyla döviz kurlarında sert düşüşler sürüyor. Dolar/TL paritesi yüzde 4 düşerek 16,08 lira seviyesini gördü. Euro ise 17,05 seviyesine geriledi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) ticari kredilere yönelik yeni bir düzenleme açıklamasıyla döviz kurlarında sert düşüşler yaşanıyor. Dolar/TL paritesinde günlük düşüş yüzde 4'ü aştı. Parite 17,07 lira seviyesinden 16,08 liraya geriledi. Euro ise 17,87 liradan 17,05 lira seviyesine düştü.
Altındaki düşüş yüzde 3'ü geçti
Dolardaki düşüşe bağlı olarak altın fiyatlarında da geri çekilme yaşanıyor. Gram altın 992 liradan 950 liraya kadar geriledi.