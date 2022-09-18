Cari açığı düşürecek adım

Türkiye'nin ilk ferrobor üretim tesisinin temeli Balıkesir Bandırma'da atıldı. Eti Maden Ferrobor Üretim Tesisi, yılda 800 tonluk ferrobor üretecek. Üretilen ferrobor, başta demirçelik sanayi olmak üzere birçok alanda kullanılacak. Önümüzdeki yıl devreye alınacak tesiste 100 kişilik istihdam sağlanacak. Türkiye'nin nitelikli çelik ihtiyacına ait ve yüzde 100 ithal edilen ferrobor üretimi, cari açığı da düşürecek.Törende konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bor karbürün neredeyse tamamının ithal edildiğini belirterek, "Bor karbür tozunun tonu yaklaşık 40 bin dolar. Zırh yapıldığında tonu 400 bin dolara kadar çıkıyor. İnşallah bor karbür tesisimizle bu değer zincirinin tamamına sahip olacağız" dedi.Türkiye'nin dünya bor üretimi ve ihracatında lider olduğunu, geçen yıl 1 milyar 30 milyon dolar ile Cumhuriyet tarihinin bor ihraç rekorunun kırıldığını hatırlatan Dönmez, "Bu yıl yola çıkarken hedefimiz 1.1 milyar dolardı. Ancak hedefimizi yukarı yönlü revize ederek, 1.25 milyar dolara çıkardık" açıklaması yaptı.Borda katma değerli ürün dönemini başlattıklarını belirten Dönmez, şunları anlattı: "Geleneksel bor ürünlerinden ileri teknoloji bor ürünlerine geçişi temel hedef olarak belirledik. 2019'da bor karbür tesisimizin temelini atmıştık. İnşallah bu yılın sonuna doğru devreye alacağız. Bor karbür savunma sanayinde sıklıkla kullanılan bir ürün. Personel kıyafetleri ve araçların zırhlanmasında, nükleer enerjide ve aşınmaya dayalı mekanik parçaların üretiminde kritik bir bileşen. Lityum üretim tesisimiz için de kolları sıvamıştık. 2 yıl önce dünyada ilk defa sıvı bor atıklarından lityum üretimine Eskişehir Kırka'daki pilot tesisimizde başladık. Lityum üretimi Eti Maden'deki arkadaşlarımızın 3 yıllık Ar-Ge faaliyetlerinin ürünü. Yüzde 100 Eti Maden'e özgü bir yöntemle, dünyada ilk defa kullanılan bu teknik sayesinde atıklardaki bor ve lityum ayrıştırıldı. Eti Maden bu üretim yönteminin patentini almak için başvurusunu yaptı."Ferrobor'un çeliğe eklendiğinde mukavemetini artırdığını vurgulayan Dönmez, "Türk çeliği dünyada kalitesiyle meşhur bir ürün. İnşallah ferrobor üretiminin ardından bu alanda rakipsiz olacağımıza inanıyoruz. Çelik üretiminin yanı sıra, neodiyum mıknatıs, transformatör çekirdekleri, otomobillerin çelik aksamları, metal enjeksiyon dökümleri gibi pek çok alanda ferrobor kullanılıyor. Tıp elektroniği ve ev elektronik eşyaların üretiminde de yoğun olarak kullanılan bir bileşen" dedi.