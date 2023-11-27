Cari açığı kalıcı olarak azaltacağız

Merkez Bankası'nın Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) Programı'na ilişkin değerlendirmede bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari açığı kalıcı olarak azaltmayı hedeflediklerini söyledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın programa ilişkin paylaşımını alıntılayan Şimşek, şunları kaydetti: "Dış ticarette önemli payı olan yüksek teknoloji ürünlerin üretimine güçlü destek sağlayacağız. Cari açığı kalıcı olarak azaltmayı hedefliyoruz." Bakan Kacır da, "1 milyar lira ve üzeri düzeyde yatırım projeleri için 281 üründen oluşan stratejik öncelikli ürün ve 261 başlıktan oluşan teknoloji alanları listesini yayımladık" demişti. Kredilerin faiz oranı yüzde 30-15 aralığında belirlenecek.