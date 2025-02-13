Cari açık 2024’te % 75 azaldı

Ekonomideki dengelenme süreci ile birlikte cari işlemler açığındaki düşüş belirginleşti. 2024'te cari işlemler açığı, 2023'e göre yüzde 75 azalarak 39.9 milyar dolardan 9.9 milyar dolara geriledi. Yıllık cari açık Mayıs 2023'teki 55.1 milyar dolarlık tepe noktasına göre 45.1 milyar dolar azaldı. Orta Vadeli Program'da cari açığın 2024'te 22 milyar dolar olacağı tahmin ediliyordu. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 2024'te 52.7 milyar dolar fazla verdi.

PARA GİRİŞİ HIZLANDI

Aralıkta ise cari açık 4 milyar 650 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aralıkta altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 2 milyar 466 milyon dolar fazla verdi. 2024 yılında cari açığın finansmanına net doğrudan yatırımlar 4.7 milyar dolar, net portföy yatırımları 11.7 milyar dolar ve krediler 26.2 milyar dolar katkı verdi. Aralık ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı 1 milyar 138 milyon dolar net giriş gerçekleşti.

45.1 MİLYAR $ AZALDI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari açığın 2024'te OVP hedefinin oldukça altında gerçekleştiğine dikkat çekerek, "Cari denge bir önceki yıla göre 29.9 milyar dolar, 2023 yılı mayıs ayındaki zirveye göre 45.1 milyar dolar iyileşti. Programımızla atan güven ve öngörülebilirlik sayesinde sermaye girişleri hızlandı, dış finansmana erişim kolaylaşırken maliyetler geriledi. Sürdürülebilir cari denge hedefimiz doğrultusunda elde ettiğimiz kazanımları yapısal adımlarla kalıcı hale getireceğiz" diye konuştu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, küresel ekonomide yaşanan zorluklara rağmen ekonomi programının olumlu etkileriyle cari işlemler açığında 2024'te önemli azalma sağlandığını bildirdi. Bolat, "Cari açıktaki olumlu gelişmeler, ülkemizin risk priminin gerilemesine ve döviz rezervlerinin güçlenmesine olumlu katkı veriyor. Bu başarıyı daha da ileriye taşımak ve ekonomimizin büyüme ve istikrar hedeflerine katkı sağlamak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam etmekteyiz" dedi.