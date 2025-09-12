Cari denge fazla verdi

Türkiye'nin cari işlemler hesabı temmuzda piyasa beklentilerinin üzerinde fazla verdi. Merkez Bankası verilerine göre, cari fazla 1 milyar 766 milyon dolar olurken, altın ve enerji hariç fazla 6 milyar 29 milyon dolara ulaştı. Yıllıklandırılmış cari açık 18.8 milyar dolara gerilerken, hizmetler dengesinde 8 milyar doları aşan güçlü giriş kaydedildi. Merkez Bankası'nın açıkladığı ödemeler dengesi istatistiklerine göre, yıllıklandırılmış cari açık 18.8 milyar dolara gerilerken, dış ticaret dengesi 62.7 milyar dolar açık verdi. Hizmetler dengesi net girişleri Temmuz ayında 8 milyar 24 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu kalem altında taşımacılık hizmetlerinden 2.4 milyar dolar, seyahat gelirlerinden ise 6.2 milyar dolar net giriş sağlandı. Portföy yatırımları temmuz ayında 5.097 milyon dolar tutarında net giriş kaydetti.

DEZENFLASYON SÜRECİNE KATKI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal hesabından yaptığı açıklamada, cari açıktaki iyileşmenin, dış finansman ihtiyacını azaltarak dezenflasyon sürecine katkı sağladığını belirtti. Yılmaz, "İhracatta pazar çeşitliliğinin artması ve enerji maliyetlerindeki düşüşün cari dengeye olumlu katkı sağlamasının da etkisiyle, cari işlemler açığının milli gelire oranının 2025 yıl sonu itibarıyla yüzde 1.4 seviyesinde gerçekleşmesini öngörüyoruz. Cari açıkta sağlanan iyileşmede zorlu dış talep koşullarına rağmen mal ihracatında sağlanan artışın yanı sıra, yıl sonunda 64 milyar dolara ulaşmasını beklediğimiz turizm gelirleri başta olmak üzere artan hizmet ihracatımızın katkısı etkili olmuştur. Kararlılıkla uyguladığımız Orta Vadeli Program çerçevesinde yüksek katma değerli üretim, artan mal ve hizmet ihracatı ile enerji ve ara malı ithalatına bağımlılığın azaltılmasıyla, önümüzdeki dönemde cari işlemler açığının milli gelire oranının daha da iyileşerek 2028 yılı itibarıyla yüzde 1 seviyesine inmesini hedefliyoruz" dedi.





ŞİMŞEK: REKABET GÜCÜMÜZÜ ARTIRACAĞIZ

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık cari açığın 18.8 milyar dolara gerilediğini belirterek, "Dış finansman görünümü de olumlu seyrini sürdürdü. İlk 7 ayda reel sektörün ve bankaların dış borç çevirme oranları sırasıyla yüzde 163 ve yüzde 227 seviyesinde gerçekleşti. Üçüncü çeyrekte daralan dış ticaret açığı ve artan turizm gelirlerinin katkısıyla yıllık cari dengenin iyileşmesini bekliyoruz. 2025 yılında cari açığın GSYH'ye oranının yüzde 1.4 ile sürdürülebilir seviyelerde kalmasını öngörüyoruz. Programımızla ortaya koyduğumuz yol haritası doğrultusunda cari dengedeki kazanımları kalıcı hale getirmek ve dış finansman kalitesini daha da artırmak için çalışıyoruz. Kapsamlı yapısal reform adımlarımızla verimlilik artışı ve teknoloji odaklı dönüşümü sağlayarak küresel rekabet gücümüzü artıracağız" açıklaması yaptı.



AĞUSTOSTA 5 MİLYAR DOLAR

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, cari işlemler dengesinde kalıcı iyileşme sağlanacağını belirterek, "Cari işlemler hesabı temmuzda 1.8 milyar dolar fazla verdi. Yıllıklandırılmış cari işlemler açığı haziranda 19.2 milyar dolar iken, temmuzda 18.8 milyar dolara geriledi" ifadelerini kullandı. Yazılı açıklama yapan Bolat, ekonomide istikrar ve olumlu trendin güçlendiğini söyleyerek, "2025 yılının 7 ayında cari işlemler açığı, 21,2 milyar dolar olarak tahminlere uygun bir düzeyde gerçekleşti" bilgisini verdi. Bolat, Ticaret Bakanlığı öncü göstergelerine göre, ağustosta cari işlemler hesabında 5 milyar dolar civarında fazla verileceğini tahmin ettiklerini bildirdi.