Cari dengede eylül beklentisi: 14 ekonomistten milyarlarca dolarlık fazla öngörüsü

CARİ FAZLA BEKLENTİSİ 1,9-2,9 MİLYAR DOLAR ARASINDA

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin eylül ayına ilişkin cari işlemler hesabı tahminleri 1,9 milyar dolar fazla ile 2,9 milyar dolar fazla arasında değişti.

Ankete katılan ekonomistlerin tahminlerinin ortalaması ise 2 milyar 393,8 milyon dolar fazla yönünde gerçekleşti.