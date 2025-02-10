Çarklar dönüyor, işsizlik azalıyor

Para politikasındaki sıkı duruşa rağmen kesintisiz büyüme sürecini 17 çeyreğe taşıyan Türkiye ekonomisi, olumlu performansını 2024'ün son ayına da taşıdı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından dün açıklanan veriler, sanayide üretim artışının hızlandığını, işsizlikte de gerilemenin devam ettiğini ortaya koydu.

13 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

İşsizlik oranı aralıkta, kasıma göre 0.1 puan azalarak yüzde 8.5'e indi. Mayıs 2023'ten bu yana yani, 20 aydır tek hanede kalmayı sürdüren işsizlik aynı zamanda 2012'nin kasım ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi. İşsizlik oranı, bir önceki yılın aynı ayına göre ise 0.3 puan azaldı. İşsiz sayısı, Aralık 2024'te bir önceki aya kıyasla 39 bin azalarak 3 milyon 26 bin kişiyle son 14 ayın en düşük seviyesine geriledi. İstihdam edilenlerin sayısı kasıma göre 54 bin kişi azalarak 32 milyon 718 bine inmesine rağmen, son 1 yılda istihdamda 428 bin kişilik artış oldu. İstihdam edilenlerin sayısı son 2 yılda 1 milyon 245 bin kişi, son 3 yılda 2.7 milyon kişi arttı.

ÜRETİM REKOR KIRDI

TÜİK 2024 Aralık ayına ilişkin Sanayi Üretim Endeksi verilerini de açıkladı. TÜİK verilerine göre, sanayi üretimi aylık bazda 21 ayın zirvesine çıkarak yüzde 5, yıllık bazda yüzde 7 arttı. Yıllık bazda artış da 10 ayın en güçlü artışı olarak kayda geçti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "2024 yılında dış talepteki zayıf seyre ve dezenflasyonun kısa vadeli etkilerine rağmen ekonomimiz üretmeye, istihdam oluşturmaya devam etti. Sanayi üretimi yıl genelinde yüzde 0.4 arttı. 2024'te istihdam yıllık 984 bin kişi artarken işsizlik 2012 yılından sonraki en düşük seviyeye geriledi. Türkiye ekonomisi program sayesinde elde ettiğimiz kazanımlarla bugün çok daha dayanıklı ve makro finansal istikrar açısından çok daha güçlü" dedi.



Sosyal refahı artıracağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sanayi üretiminin artmaya, işsizlik oranının ise azalmaya devam ettiğinin altını çizerek, "Dengeli, kapsayıcı ve istikrarlı büyüme yaklaşımı ile kalkınmamızı sürdürecek, kalıcı sosyal refahı artıracağız" dedi.

20 aydır tek hane işsizlik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan işsizliğin 20 aydır tek hanede seyretmeye devam ettiğini belirterek, "Özellikle gençlerimiz ve kadınlar için yeni istihdam alanlarını desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Lokomotif teknoloji oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sanayi üretiminin Aralık 2024'te aylık yüzde 5, yıllık yüzde 7 arttığını belirterek, "Aylık yüzde 51.6, yıllık yüzde 43.5 artan yüksek teknoloji grubu, üretimin lokomotifi oldu" açıklamasında bulundu.

Kararlılıkla çalışıyoruz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "İhracata yönelik uyguladığımız etkin destekler ve güçlü ticaret diplomasisi ile, ihracat performansımız sanayi üretimini ve istihdamı destekleyen bir ivme yaratmaktadır. Ekonomimizin büyüme yolundaki başarılarını artırmak için kararlılıkla çalışıyoruz" dedi.