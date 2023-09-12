Çarklar dönüyor, işsizlik düşüyor

Bu yılın ikinci çeyreğinde kesintisiz büyüme sürecini 12 çeyreğe çıkaran Türkiye, para politikasında normalleşmeye giderken yatırım, istihdam ve ihracata öncelik vermeyi sürdürüyor. Üçüncü çeyreğin ilk ayı olan temmuza ilişkin sanayi üretimi ile işsizlik verileri, büyümenin parasal sıkılaşmaya rağmen devam ettiğini gösterdi.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından dün açıklanan verilere göre işsizlik temmuz ayında yüzde 9.4'le Ocak 2014'teki yüzde 9.2 seviyesinden bu yana en düşük düzeye indi. Böylece işsizlik art arda 3 ay tek hanede kaldı. İşsizlik hazirana göre 0.2 puan, 1 yıl öncesine göre ise 0.8 puan azaldı. Haziran ayına göre istihdam 318 bin kişi artarak 31 milyon 671 bine yükselirken, işsiz sayısı ise 38 bin kişi azalarak 3 milyon 291 bin kişi ile 2018 Nisan ayından bu yana en düşük seviyeye indi. Son 1 yılda istihdam edilenlerin sayısı 1.2 milyon kişi artarken, işsizlerin sayısı 186 bin kişi azaldı. Türkiye ekonomisi temmuz sonu itibarıyla son 3 yılda 5 milyon 539 bin kişiye istihdam sağladı. Genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0.3 puanlık azalışla yüzde 18 oldu.Öte yandan Türkiye'nin cari işlemler hesabı, temmuzda 5 milyar 466 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 717 milyon dolarlık fazla oluştu. Resmi rezervlerde temmuzda 2 milyar 778 milyon dolarlık net artış oldu.Sanayi üretimi temmuzda yıllık bazda yüzde 7.4 arttı. Böylece sanayi üretiminde yıllık bazda geçen yıl hazirandan bu yana en yüksek artış yaşanmış oldu. Sanayi üretimi temmuzda aylık bazda ise yüzde 0.4 daraldı. Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 21.4 ile yüksek teknolojili ürün grubunda görüldü. Aylık bazda en yüksek artış ise yüzde 10.5 ile madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yaşandı. Bir önceki yılın aynı ayına göre imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 7.4 arttı.