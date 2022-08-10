Çarklar dönüyor istihdam artıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, istihdamda çok ciddi artış kaydedildiğini belirterek, "2022 yılı haziran ayı itibarıyla toplam istihdamımız 30.9 milyona ulaşmış durumda. Sadece bu yılın ilk yarısında sağlanan savaş, dünya ekonomisinin durumu, emtia ve enerji fiyatlarındaki yükselişe rağmen çarklarını döndüren büyüten istihdam artışı 862 bin kişi olmuştur" dedi. Yüz Yüze 100 Gün Ümraniye Programı kapsamında sivil toplum kuruluşları temsilcileri, vakıf ve dernek başkanları ve iş insanları ile bir araya gelen Bakan Nebati "Enflasyon sorununu çözmek için tüm adımları tek tek atıyoruz. Attığımız adımların tamamı enflasyonla mücadeleye katkı sağlıyor ve sağlamaya devam edecek" dedi. Dün ayrıca Fiyat İstikrarı Komitesinin 6'ncı toplantısı da yapıldı. Ana gündemini gıda ve konut fiyatlarına yönelik önlemlerin oluşturduğu toplantı sonrası yapılan açıklamada Bakan Nebati, gıda ürünlerinde arz güvenliğini güçlendiren stratejik ürünlere ilişkin çalışmalar ile konut piyasasına yönelik alınan tedbirleri değerlendirdiklerini bildirdi. Nebati, yaptığı paylaşımda, "Gıda ürünlerinde arz güvenliğini güçlendiren stratejik ürünlere ilişkin çalışmalar ile konut piyasasına yönelik alınan tedbirleri değerlendirerek organize sanayi bölgelerinin geliştirilmesi için adımların atılması konusunda karar kıldık" bilgisini verdi. Bakanlık, vergi gelirlerinde tahsilat/ tahakkuk oranlarının düştüğüne yönelik iddialara da yanıt verdi. 2022'nin ocak-haziran döneminde bu oranın yüzde 90.9'a yükseldiğini ve 3.3 puan artış olduğu bildirildi.