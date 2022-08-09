Casper Excalıbur’dan oyuncuların fps sorununa güçlü çözümler

Saniyelere bağlı yaşamlar kadar olmasa da oyunlarda kaderi saniyeler belirliyor. Rakiplerin bir adım önünde olmanın değerini de düşük FPS değerleri ile mücadele edip kaybedenler çok iyi biliyor. Bu nedenle oyunlardaki üstün rekabeti, avantajları ve elde edilecek yüksek keyfi yaşamak isteyen oyuncular, güçlü ürün ve donanımlar aracılığıyla buna ulaşmayı arzuluyor. Türkiye'nin teknoloji markası Casper da oyunlarda ultra hızı ve görüntülemeyi oyunculara yüksek ekran teknolojisi, güçlü RAM, gaming serisi işlemci ve performans serisi ekran kartlarıyla donatılan güç ve performans bilgisayarı Excalibur'la sağlıyorken, ayrıca daha zengin renkleri, daha net detayları ve daha hızlı performansı da monitörlerinde sunuyor. Oyuncuların rakiplerinden sıyrılmasının 2 noktaya dayandığını inanan Casper Excalibur, güçlü donanımlarla oluşturulan bilgisayarların ve yüksek ekran teknolojisine sahip gaming monitörlerin önemine dikkat çekiyor.

Düşük FPS'in Çözümü Güçlü Ekran Kartları

Oyunlarda FPS, bir saniyede görüntülenen görüntü sayısını ifade ediyor. Özellikle ekran kartı performansına göre belirlenen FPS, daha net ve akıcı görüntüler için önem arz ediyorken oranının düşüklüğüyle rekabet içeren oyunlarda oyuncu performansının da çok düşük olmasına neden oluyor. Güç ve performans bilgisayarı Excalibur da daha üstün oyun performansı ve yüksek kalitede oyun keyfi yaşamak isteyen oyuncuların yüksek FPS değerlerine ulaşması için güçlü donanımlara sahip oyun bilgisayarlarını sunuyor. NVDIA'nın güçlü RTX serisi ekran kartlarını hem dizüstü hem de masaüstü modellerinde kullanan Excalibur, oyuncu performansına uygun birbirinden farklı ekran kartı opsiyonları sunarak daha hızlı oyun keyfini oyunculara yaşatıyor.

Yüksek Ekran Teknolojisine Sahip Monitörlerle Oyunlarda Öne Çıkılıyor

Usta oyuncular için bir ekran her şeye bedel olabilir. Özellikle oyunlarda daha zengin renkler, daha net detaylar ve daha hızlı performansı monitörlerde görmek isteyen birçok oyuncu bulunuyor. Güçlü bilgisayarların ekran yüzünün profesyonel ve geniş olmasının oyuncular için önem taşıdığının farkında olan Casper da oyuncuların arayışlarına uygun yüksek ekran teknolojilerine sahip monitörler tasarlıyor. Bunlardan Excalibur 34" Monitör, canlı renklerin net halini kullanıcılara oyunun içerisinde olma hissiyle yansıtırken ince çerçevesi ve ultra geniş ekranıyla da daha yüksek çözünürlüğün elde edilmesine olanak tanıyan bir ekran teknolojisine sahip. Saniyede 2,5 kat daha fazla yenilenme hızına sahip olan ve 144 Hz yenilenme teknolojisi ile 16:9 en boy oranında kesintisiz görüntü elde eden Excalibur 27" Monitör ise gölgelenme etkisi olmadan akıcı bir oyun deneyiminin keyfini çıkarmak isteyenlere tepki süresini 1 milisaniyeye düşürüyor.

Türkiye'nin teknoloji markası Casper'ın her kullanıma ve kullanıcıya uygun trend tasarımlara ve yüksek ekran teknolojisine sahip birçok monitörüne https://www.casper.com.tr/monitor linkinden ulaşabilirsiniz.