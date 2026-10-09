CCC, 2025 Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı

Continental Confectionery Company (CCC), çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarındaki 2025 yılı performansını ve gelecek dönem hedeflerini içeren ikinci Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı. Şirket, elektrik tüketiminin yüzde 31'ine karşılık gelen 12.000 MWh yenilenebilir enerjiyi I-REC sertifikalarıyla belgelendirirken, Ergene/Tekirdağ'daki üretim tesisinde atık geri dönüşüm oranını yüzde 100'e çıkardı. CCC'nin 2024 yılında 35 milyon TL olan AR-GE harcamaları ise 2025 yılında 55,3 milyon TL'ye ulaştı.

Yıldız Holding ve Gumlink A/S ortaklığıyla kurulan; Yupo, Oneo, Kremini, Bonbon ve Yıldız markalarıyla sakız ve şekerleme kategorilerinde, Everwell ve Ülker Pastil markalarıyla takviye edici gıda kategorisinde faaliyet gösteren Continental Confectionery Company (CCC), ikinci Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı.

1 Ocak–31 Aralık 2025 dönemini kapsayan raporda yer alan performans verileri CCC'nin Ergene/Tekirdağ'daki üretim tesisinden sağlandı. GRI Standartları referans alınarak hazırlanan rapordaki seçili çevresel ve sosyal göstergeler bağımsız sınırlı güvence çalışmasına tabi tutuldu. Raporda, CCC'nin Yıldız Holding'in "Bu Dünya Bizim" vizyonu ve "İsrafsız Şirket" iş modeli doğrultusunda yürüttüğü çalışmalar ile gelecek dönem hedeflerine yer veriliyor.

CCC Murahhas Azası Yahya Ülker, rapora ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

"İkinci Sürdürülebilirlik Raporumuzla 2025 yılı performansımızı, önceliklerimizi ve gelecek dönem hedeflerimizi paydaşlarımızla paylaşıyoruz. Yıldız Holding'in 'Bu Dünya Bizim' vizyonu ve 'İsrafsız Şirket' iş modeli doğrultusunda sürdürülebilirliği iş yapış biçimimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. SBTi tarafından onaylanan bilim temelli emisyon azaltım hedeflerimiz çerçevesinde 2050 Net Sıfır taahhüdümüze yönelik dönüşüm çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kaynakların verimli kullanımı, sorumlu tedarik, çalışma arkadaşlarımızın gelişimi, AR-GE ve inovasyon önümüzdeki dönemde de öncelikli çalışma alanlarımız arasında yer alacak. Bu çalışmalara katkı sunan tüm çalışma arkadaşlarımıza, iş ortaklarımıza ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum."

ELEKTRİK TÜKETİMİNİN YÜZDE 31'İ YENİLENEBİLİR ENERJİYLE BELGELENDİRİLDİ

CCC, 2025 yılında elektrik tüketiminin yüzde 31'ine karşılık gelen 12.000 MWh yenilenebilir enerjiyi (Güneş ve Rüzgar Enerjisi Santrali) I-REC sertifikalarıyla belgelendirdi. Şirket, SBTi (Science Based Targets initiative) tarafından onaylanan bilim temelli hedefleri doğrultusunda 2022 baz yılına göre 2030 yılına kadar Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarını yüzde 42, üretilen ürün başına Kapsam 3 emisyonlarını yüzde 51,6 ve Kapsam 3 FLAG (Forest, Land and Agriculture) emisyonlarını yüzde 30,3 azaltmayı hedefliyor. CCC'nin uzun vadeli hedefleri arasında 2050 yılına kadar Kapsam 1 ve 2 emisyonlarında yüzde 90, üretilen ürün başına Kapsam 3 emisyonlarında yüzde 90 ve Kapsam 3 FLAG emisyonlarında yüzde 72 azaltım yer alıyor.

Enerji ve çevre yönetimi ile su ayak izi çalışmalarını ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 14046 Su Ayak İzi standartları doğrultusunda yürüten CCC, çevresel yönetim yaklaşımını Gold seviyesindeki Green Check sertifikasıyla da belgelendirdi.

KAYNAKLARIN VERİMLİ KULLANIMI İÇİN ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

CCC, Ergene/Tekirdağ'daki üretim tesisinde 2025 yılında oluşan atıkların tamamını geri dönüşüme kazandırarak, 2024 yılında yüzde 95 olan geri dönüşüm oranını 2025 yılında yüzde 100'e çıkardı.

Su yönetimini de öncelikli çalışma alanlarından biri olarak ele alan CCC, üretim süreçlerindeki kayıp ve kaçak noktalarının belirlenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. Bu kapsamda alınan önlemlerle günlük yaklaşık 95 ton su kaybının önüne geçildi. Şirket, suyun verimli kullanımını desteklemeye, kayıp ve kaçakları azaltmaya ve geri kazanım olanaklarını geliştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

YEREL VE SORUMLU TEDARİK YAKLAŞIMINI GÜÇLENDİRİYOR

CCC'nin 2025 yılında çalıştığı 650 tedarikçinin yüzde 93'ünü yerel tedarikçiler oluşturdu. Şirketin tedarikçilere yaptığı ödemelerin yaklaşık yüzde 71'i yerel tedarikçilere yönlendirilirken, yıl içinde 773 ton RSPO sertifikalı ham madde tedarik edildi. Sosyal uygunluk kapsamında ise 33 ham madde tedarikçisi amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative) çerçevesinde denetlendi.

CCC, ürün kalitesi ve gıda güvenliği süreçlerini BRC, IFS ve Helal sertifikasyonları kapsamında yönetirken tedarik zincirinde sosyal ve çevresel performansın daha geniş bir tedarikçi grubuna yayılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

ÇALIŞANLARA 35.959 SAAT EĞİTİM

Yıldız Holding'in "Mutlu Et Mutlu Ol" yaklaşımı doğrultusunda çalışan deneyimi ve gelişimine yönelik programlarını sürdüren CCC, 2025 yılında 1.138 çalışanıyla faaliyet gösterdi. Çalışanlara yıl boyunca toplam 35.959 saat eğitim sağlanırken, çalışan başına ortalama eğitim süresi 31,6 saat olarak gerçekleşti.

CCC, çalışanlarının gelişimini destekleyen öğrenme ve liderlik programlarının yanı sıra çalışan deneyimi, kapsayıcılık ve iş sağlığı ve güvenliği alanlarındaki çalışmalarını sürdürüyor.

AR-GE HARCAMALARI 55,3 MİLYON TL'YE ULAŞTI

CCC'nin 2024 yılında 35 milyon TL olan AR-GE harcamaları, 2025 yılında 55,3 milyon TL seviyesine ulaştı. Şirket, aynı dönemde sakız ve şekerleme kategorilerinde 89 yeni ürün projesini tamamladı.

AR-GE ve inovasyon çalışmalarını yeni ürün geliştirme, süreç iyileştirme ve dijitalleşme alanlarında sürdüren CCC; yapay zekâ destekli planlama sistemleri, IoT tabanlı üretim izleme çözümleri ve veri odaklı karar mekanizmalarından da yararlanıyor. Şirket, bu çalışmalarla üretim, planlama ve proje yönetimi süreçlerinde verimlilik ve izlenebilirliği geliştirmeyi hedefliyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör