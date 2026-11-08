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Giriş Tarihi: 08.11.2026

ÇED yönetmeliğinde değişiklik

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ÇED yönetmeliğinde değişiklik
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Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, yönetmelik kapsamında yer alan projelerin tanımları ve sınıflandırmalarında değişiklik yapıldı. Yönetmelikte, Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulanacak Projeler Listesi'nde bulunan "termik güç santralleri" başlığı, "termik ve nükleer güç santralleri ile diğer yakma tesisleri" olarak değiştirildi. Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulanacak Projeler Listesi'ne de "akarsu havzaları arasında su aktarma projeleri" maddesi eklendi.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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ÇED yönetmeliğinde değişiklik
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