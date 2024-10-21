Çelikte ek vergi gelirse sektör canlanacak

Haddelenmiş soğuk paslanmaz çelik üreten POSCO Assan TST'nin ortaklarından Kibar Holding'in CEO'su Haluk Kayabaşı, Ticaret Bakanlığı'nın haziran sonunda çelik sektörüne yönelik başlattığı anti damping soruşturması kapsamında Çin'den ve Endonezya'dan üreticilerin Türkiye'ye yaptıkları ihracatın incelendiğini söyledi. Kayabaşı, soruşturma sonucunda soğuk paslanmaz çeliğin ithalatına ek vergi getirilmesi halinde sektörün zarar görmeyeceğini, iddia edildiği gibi fiyatların da yükselmeyeceğini vurguladı. Kayabaşı, "Dampingli ithalata karşı önlem alınması manipülasyon sebebi ile piyasadaki sert fiyat dalgalanmalarının önüne geçecek. Önlem alınmazsa sektör Uzakdoğulu üreticilerin insafına kalacak, piyasaya ikinci kalite ürünlerin girişi artarak devam edecek" dedi.