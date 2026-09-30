Cengiz Avcı’ya yakalama kararı

Fon soruşturmasında yurt dışında bulunan Cengiz Avcı'nın mal varlığına el konularak hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Cengiz Avcı, Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ODINE) paylarında yaptığı işlemlerle öne çıktı. KAP kayıtlarında Avcı adına ODINE paylarına ilişkin çok sayıda alım-satım bildirimi yer alırken, Yeni Parti Erzincan
Milletvekili Mustafa Sarıgül ile yakın arkadaşlık ilişkisi bulunduğu belirtilen Avcı'nın son bir yıllık dönemde yalnızca ODINE hissesi üzerinden yaklaşık 15 milyar TL kazanç sağladığı tespit edildi. Bu kazancın yaklaşık 12 milyar TL'lik bölümünün aynı dönem içerisinde nakde çevrilerek sermaye piyasasından çıkarıldığı belirlendi. Öte yandan fon soruşturmasında 1,2 milyar TL'lik 5 lüks villaya el konuldu.