Cep telefonları için toplatma kararı çıkarıldı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) Ticaret Bakanlığı'na yaptığı güvensiz ürün bildirimi sonrasında 4 cep telefonu modeli ve bir kablosuz hoparlör cihazı hakkında toplatma kararı alındı. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden toplatma kararı çıkarılan ürünler kamuoyuna duyurulurken, hakkında toplatma kararı çıkarılan cep telefonları arasında Reeder marka, "S19 Max Pro S Zoom", Dıjitsu marka "Dct 90", Hikıng marka "X11", "X9" model cep telefonları yer aldı. Söz konusu telefonların Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği'nin 5. maddesine aykırı olduğu tespit edildi. Yönetmeliğin ilgili maddesinde telefonların emniyet gereklerini sağlayarak, insanların ve evcil hayvanların sağlık ve güvenliği ile mülkiyetin korunması, yeterli seviyede elektromanyetik uyumluluk, zararlı elektromanyetik girişimleri önlemek için radyo spektrumunu verimli kullanacak ve bu spektrumun etkin kullanımını destekleyecek şartlar yer alıyor.

Yine aynı maddede telefonların ortak şarj cihazı, harici aksesuvarları ve diğer telsiz ekipmanları ile uyumlu çalışması şartı ile Türkiye ve AB üyesi ülkelerdeki uygun tipteki arayüzlere bağlanabilmesi şartı aranıyor. Öte yandan toplatma kararı çıkarılan Mercusys marka Ac 1200 model kablosuz hoparlör cihazının da aynı yönetmelik maddesi kapsamında toplanıldığı belirtildi. Vatandaşlar eğer GÜBİS üzerinden toplatma kararı çıkarılan bir ürünü almış bulunuyorsa ürünü aldıkları yere giderek bu ürünü iade ederek paralarını alma ya da başka bir ürünle değiştirme haklarına sahip bulunuyor.