Cep telefonu maliyeti daha da artacak! 2026 IMEI kayıt ücreti ne kadar olacak?

YENİDEN DEĞERLEME ORANI BELLİ OLDU

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, yeniden değerleme oranının 2025 yılı için yüzde 25,49 olarak belirlendi.

BAKAN ŞİMŞEK: HEDEFLENEN ENFLASYON BAZ ALINACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni yılda vergi ve harçları, yüzde 25,49 olarak belirlenen yeniden değerleme oranı yerine, enflasyon hedeflerini dikkate alarak daha düşük artırmak için çalıştıklarını belirtti.

IMEI KAYIT ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Yeniden değerleme oranı baz alındığında, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak olan yeni IMEI kayıt ücretinde 11.627 TL artış yaşanacak.

2025 yılı için 45 bin 614 TL olan IMEI kayıt ücreti, 2026 yılından itibaren 57 bin 241 TL olacak.