Cepte 1 milyar $’lık sıfırlama

Cep telefonu fiyatları yükselince kullanılmış cep telefonları ve tabletleri yenileyip, sertifikalandırıldıktan ve ambalajlandıktan sonra 'yenilenmiş ürün' olarak garanti belgesiyle satan merkezlere talep arttı. 2020'de kullanılmış cep telefonlarının ekonomiye kazandırılması ve güvenli bir şekilde kullanılması amacıyla Ticaret Bakanlığı bir yönetmelik çıkarmış, Türk Stardartları Enstitüsü de bu konuda belirli standartlar getirmişti.Ticaret Bakanlığı'nın yetki belgesiyle kurulan yenileme merkezleri vatandaşın talebi artınca son dönemlerin en hızlı büyüyen girişimleri haline geldi. Bu merkezlerde, yüksek teknolojili fabrikalarda yenilenen ve geçmişe dönük tüm dijital izleri lisanslı şekilde temizlenen telefonların yüzde 1 KDV ve 12 ay taksitle satılma hakkı bulunuyor. Son dönemde büyük ilgi gören yenilenmiş ürün sektörü 1 milyar dolar büyüklüğe ulaştı.Ticaret Bakanlığı tarafından verilen yetki belgesiyle belirlenmiş teknolojik ürünleri baştan aşağı yenileyerek tüketiciye 1 yıl garantili şekilde sunan Mobilfon'un Genel Müdürü İlker Tekin, "Evlerde duran hazineyi ekonomiye kazandırmayı hedefliyoruz. Yılın son çeyreğinde belirlediğimiz illerde ve ilçelerde franchise modeliyle mağazalaşma adımları atmayı planlıyoruz. Tüketiciler, cihazlarını değerinde Mobilfon'a satabilecek ve uygun koşullarda alabilecekler" dedi. Sektörün yılda 100 milyon dolar değerindeki telefon, tablet, bilgisayar, akıllı saat gibi ürünleri ekonomiye yeniden kazandırma potansiyeline sahip olduğunu belirten Tekin, "Şu ana kadar 20 binden fazla yenileme yaptık" diye konuştu.Türkiye'de her yıl 10 milyon yeni cep telefonu, milyonlarca tablet, bilgisayar ve akıllı saat satışı gerçekleşiyor. Bu yoğun talep, ithalat faturalarının milyarlarca dolarlık büyüklüğe ulaşmasına neden oluyor. Ancak, çoğu ürün sadece ortalama 1 yıl kullanılıyor ve yeni versiyonları piyasaya sürüldüğünde eski cihazlar çekmecelerde unutuluyor.Bu alanda faaliyet gösteren EasyCep ise geçen yıl 15 kat büyüdü. 2023 yılında telefon yenileme kapasitesini üç kat artırmayı planlayan EasyCep, bu yıl sonu itibarıyla kuruluşundan itibaren toplamda 400 bin adet telefonu yenilemiş olmayı hedefliyor.2022 yılında 64.1 milyar dolara ulaştığı tahmin edilen global yenilenmiş telefon pazarının 2030'a kadar yüzde 11.45'lik yıllık bileşik büyüme oranıyla yaklaşık 146.43 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor. Yurt içinde ise yenilenmiş telefon toplam pazarın henüz yüzde 1'i bile değil.