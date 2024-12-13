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Haberler Ekonomi Haberleri Cevdet Yılmaz açıkladı: Kadınların yükseköğretime erişimi yüzde 51’e yükseldi
Giriş Tarihi: 13.12.2024 17:49 Son Güncelleme: 13.12.2024 18:14

Cevdet Yılmaz açıkladı: Kadınların yükseköğretime erişimi yüzde 51’e yükseldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Haliç Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni’ne katıldı. Sürdürülebilir Kalkınmada Üniversitelerin Rolü başlıklı bir konuşma yapan Yılmaz Türkiye’de kadınların yükseköğretime erişimine yönelik önemli istatistikler paylaştı. Yılmaz ‘’Üniversitelere girişlerdeki adaletsizlikleri ortadan kaldırarak her öğrencimize eşit şartlarda eğitim imkanı sunulmuş, kadınlarımızın, genç kızların yükseköğretimine erişim oranı 21 yılda yüzde 14’ten yüzde 51’e yükselmiştir. Bu bir değişim değil, devrimdir’’ dedi. Bunun sonuçlarının önümüzdeki yıllarda daha iyi görüleceğini belirten Yılmaz ‘’Bir örnek vermek gerekirse üniversite mezunu kadınların iş gücüne katılma oranı yüzde 70’in üzerinde. Dolayısıla biz hiçbir şey yapmasak bile sadece üniversite mezunu olan kadınların sayısı arttıkça daha fazla çalışan ve girişimci kadın göreceğiz. Bu da ekonomik yapımızdan sosyal ortamlarımıza kadar birçok unsuru zaten kendiliğinde dönüştürecek’’ diye konuştu.

CEYDA KARAASLAN CEYDA KARAASLAN
Cevdet Yılmaz açıkladı: Kadınların yükseköğretime erişimi yüzde 51’e yükseldi

Eğitime her kademede büyük önem verdiklerini söyleyen Yılmaz "Orta Vadeli Program ve 12'nci Kalkınma Planı'nda, yükseköğretimin güçlendirilmesini stratejik bir hedef olarak belirledik. TBMM'de görüşmelerine devam edilen 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifimizde eğitime öncelik verdik ve yüzde 14,8 ile en yüksek payı ayırdık" bilgisini verdi.

ÜNİVERSİTELER TOPLUMA HİZMET ETMELİDİR

Üniversitelerin 3 temel fonksiyonu olduğunu söyleyen Yılmaz eğitim ve bilgi üretmenin yanı sıra yükseköğretim kurumlarının bulundukları bölge ve toplumun gelişimine de katkı sağlamalarını gerektiğini vurguladı. Yılmaz ''Hükümet olarak milletimizden aldığımız kaynaklarla üniversitelerimize büyük yatırımlar yaptık. Toplum olarak beklentimiz, daha ileriye gitmemiz için üniversitelerimizin daha fazla katkı vermeleridir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, yükseköğretim, kalkınma vizyonumuzun temel taşlarından biri olarak görülmüştür ve üniversiteler ülkemizin dört bir yanına yayılmıştır'' dedi.

DÜNYADA İLK 10 HEDEFİ

Dünyada ilk 10 hedefine vurgu yapan Yılmaz, "Öğretim elemanı sayısı geçtiğimiz akademik yıl itibariyle 185 bine çıkarılarak OECD ülkeleri arasında 8'inci sıraya yerleşilmiş, bilimsel yayın sıralamasında ülkemiz dünya genelinde 17'nci sıraya yükselmiş durumda. Bunu yeterli bulmuyoruz. 10 büyük ekonomiden biri olma hedefimiz var. Ondan önce akademik performansta ilk 10 ülke arasında yer almayı hedefliyoruz. Bu başarılar, Türkiye'yi güçlü ve saygın bir ülke yapma vizyonumuzun somut göstergeleri olup, eğitimde kaliteyi ve derinleşmeyi hedefleyen çalışmalarla bu büyüme süreci devam edecektir" dedi.

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Cevdet Yılmaz açıkladı: Kadınların yükseköğretime erişimi yüzde 51’e yükseldi
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