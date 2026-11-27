Millet Kütüphanesinin, açıldığı 2020 yılından bugüne, başta gençler olmak üzere yaklaşık 11 milyon ziyaretçiyi ağırladığını, kütüphane koleksiyonunda 137 farklı dilde 2 milyon 241 bin kitabın bulunduğunu, süreli yayınlarla birlikte basılı kaynak sayısının 5 milyonu aştığını aktaran Yılmaz, Genel Sekreterlik bünyesinde yer alan Kongre ve Kültür Merkezi'nin kendi kaynak ve imkanları çerçevesinde kamu kurumlarının açılış, toplantı ve organizasyonlarına ev sahipliği yaptığını, bu yıl içerisinde Kongre ve Kültür Merkezi'nde 50 program ve etkinlik gerçekleştirildiğini bildirdi.

Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin, bu yıl Türkiye'nin uluslararası alandaki güçlü konumunu yansıtan NATO ve Türk Devletleri Teşkilatı zirvelerine ev sahipliği yaptığını anımsatarak, zirve hazırlıklarının, Genel Sekreterliğin koordinasyonunda, Uluslararası Zirve ve Sergi Salonu ile Millet Kütüphanesinin mevcut imkanlarından yararlanılarak 4 ayda tamamlandığını ifade etti.

30 Ekim'de ise 13. Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde kardeş ülkelerin liderlerinin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlandığını hatırlatan Yılmaz, Türk dünyasının ortak meselelerinin ve işbirliği imkanlarının en üst düzeyde ele alındığı bu buluşmanın hazırlıklarının da Genel Sekreterliğin koordinasyonunda tamamladığını, NATO Zirvesi'nde olduğu gibi Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde de mevcut personel, teknik altyapı ve hizmet kapasitesinin kullanıldığını, her iki zirvede üstlenilen görevlerin, kamu kaynaklarının etkin kullanımı ve kurumlar arası koordinasyon temelinde yerine getirildiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisinin desteklediği projeler kapsamında 2025'in başından bu yana toplam değeri 8,66 milyar dolar olan 73 yatırımın faaliyete geçtiğini söyleyen Yılmaz, 20 bini aşkın kişiye istihdam sağlandığını, bu yatırımların yüzde 65'inin yüksek ve orta-yüksek teknolojili sektörlerde gerçekleştiğini belirtti.

Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi kapsamında yeşil ve dijital dönüşüm, tedarik zincirleri ve nitelikli istihdam odaklı yatırımların artırılmasına yönelik 61 eylemin sürdürüldüğünü anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Türk girişimlerinin uluslararası yatırımcılarla buluşturulmasına yönelik faaliyetlere devam edilmektedir. 1973-2002 döneminde yalnızca 15 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırım çekebilen ülkemiz, 2003 yılından bugüne yaklaşık 296,1 milyar dolar yatırım çekerek bu alanda çok önemli bir ivme yakalamıştır. Küresel uluslararası doğrudan yatırım akımlarından aldığımız ortalama payı ise 2002 öncesindeki yüzde 0,2 seviyesinden yüzde 1'e yaklaşan seviyelere yükselttik. Katılım finans ve finansal teknolojiler alanında da 2027-2030 Katılım Finans Strateji Belgesi ile Milli Fintek Strateji Belgesi'nin hazırlanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir."