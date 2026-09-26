Cevdet Yılmaz: Ekonomide sorun yok, sermaye piyasalarındaki problem geçici

EKONOMİDE BÜYÜME VE ENFLASYON MESAJI

Yılmaz, Türkiye ekonomisinin 2025 yılında yüzde 3,7 büyüdüğünü, 2026 yılında ise yüzde 3,3 büyüme beklediklerini söyledi. Orta Vadeli Program kapsamında büyümenin kademeli olarak artırılarak 2029'da yüzde 5 seviyesine çıkarılmasının hedeflendiğini belirtti.

Enflasyona da değinen Yılmaz, enflasyonun 2024 yılının ortalarında zirve yaptığını ve ağustos ayında yüzde 31,5 seviyesine gerilediğini belirtti. Yılmaz, enflasyonda aşağı yönlü bir eğilim bulunduğunu ancak savaşlar nedeniyle bu düşüşün yatay bir seyir izlediğini ifade etti. Merkez Bankası hesaplamalarına göre savaşların enflasyon üzerinde yaklaşık 7 puanlık etkisi olduğunu aktaran Yılmaz, Türkiye'nin enerji ve fosil yakıt ithalatına yüksek bağımlılığı nedeniyle bu etkiden daha fazla etkilendiğini söyledi.

Yılmaz, savaşlardan etkilenmeyen kalemlerde ise düşüş eğiliminin sürdüğünü ve geçici etkilerin ortadan kalkmasıyla bu trendin devam etmesini beklediklerini kaydetti.