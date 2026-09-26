Cevdet Yılmaz: Ekonomide sorun yok, sermaye piyasalarındaki problem geçici

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Elazığ'da düzenlenen TÜRKONFED 27. İş Dünyası Zirvesi'nde Türkiye ekonomisine ve sermaye piyasalarındaki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Makroekonomik temellerimiz sağlam, ekonomimizde bir problem yok" diyen Yılmaz, sermaye piyasalarında yaşanan sorunun belirli ve geçici bir alana ilişkin olduğunu ifade etti.
EKONOMİDE BÜYÜME VE ENFLASYON MESAJI
Yılmaz, Türkiye ekonomisinin 2025 yılında yüzde 3,7 büyüdüğünü, 2026 yılında ise yüzde 3,3 büyüme beklediklerini söyledi. Orta Vadeli Program kapsamında büyümenin kademeli olarak artırılarak 2029'da yüzde 5 seviyesine çıkarılmasının hedeflendiğini belirtti.
Enflasyona da değinen Yılmaz, enflasyonun 2024 yılının ortalarında zirve yaptığını ve ağustos ayında yüzde 31,5 seviyesine gerilediğini belirtti. Yılmaz, enflasyonda aşağı yönlü bir eğilim bulunduğunu ancak savaşlar nedeniyle bu düşüşün yatay bir seyir izlediğini ifade etti. Merkez Bankası hesaplamalarına göre savaşların enflasyon üzerinde yaklaşık 7 puanlık etkisi olduğunu aktaran Yılmaz, Türkiye'nin enerji ve fosil yakıt ithalatına yüksek bağımlılığı nedeniyle bu etkiden daha fazla etkilendiğini söyledi.
Yılmaz, savaşlardan etkilenmeyen kalemlerde ise düşüş eğiliminin sürdüğünü ve geçici etkilerin ortadan kalkmasıyla bu trendin devam etmesini beklediklerini kaydetti.
"MAKROEKONOMİK TEMELLERİMİZ SAĞLAM"
Türkiye'nin mali yapısına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, bütçe açığının bu yıl milli gelire oranının yaklaşık yüzde 3,1 olacağını söyledi. Depremlerin ardından son dört yılda yaklaşık 5,4 trilyon liralık harcama yapıldığını belirten Yılmaz, cari açığın son yıllarda yüzde 2'nin altında seyrettiğini, bu yıl ise yüzde 2,6 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiğini ifade etti. Savaşların cari açık üzerindeki etkisinin yaklaşık 0,7 puan olduğunu belirten Yılmaz, savaş etkisi dışarıda bırakıldığında oranın yine yüzde 2'nin altında kaldığını söyledi.
Yılmaz, bankacılık sisteminin güçlü olduğunu, sermaye yeterlilik oranlarının asgari seviyelerin üzerinde bulunduğunu ve rezervlerin iyi durumda olduğunu belirterek, finansal piyasalarda dalgalanmalar yaşansa da genel tablonun olumlu olduğunu dile getirdi.
SERMAYE PİYASALARINDAKİ SORUN GEÇİCİ
Finansal piyasalara ilişkin açıklamasında sermaye piyasalarındaki mevcut duruma da değinen Yılmaz, piyasalarda genel olarak bir iyileşme bulunduğunu ancak sermaye piyasalarının belirli bir alanında sorun yaşandığını söyledi.
Yılmaz, gerekli idari ve yargısal tedbirlerin alındığını belirterek, bunun geçici bir sorun olduğunu vurguladı.
"Makroekonomik temellerimiz sağlam, ekonomimizde bir problem yok."
Yılmaz, sermaye piyasalarına ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:
"Sermaye piyasalarımızın da yapısı oldukça sağlıklı. Ama geçici bir sorunumuz var. Gerekli idari ve yargısal tedbirler de alınıyor, alınmaya devam ediyor. Bu geçici sorunu da aştığımız zaman sermaye piyasalarımız güçlü bir şekilde yoluna devam edecek."
"TERÖRÜN EKONOMİYE MALİYETİ EN AZ 2,3 TRİLYON DOLAR"
Yılmaz, güvenlik ve huzurun kalkınma ile demokrasi açısından önemine de değindi. "Güvenliğin ve huzurun olmadığı yerde ne kalkınma olur ne de demokrasi olur" diyen Yılmaz, 40 yılı aşkın süredir Türkiye'nin gündeminde bulunan terör sorununun ekonomik maliyetinin doğrudan, dolaylı ve fırsat maliyetleriyle birlikte en az 2,3 trilyon dolar olduğunu söyledi.
Yılmaz, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin olarak da TBMM'de ilgili düzenlemenin 467 oyla kabul edildiğini ve sürecin iki aşamalı olarak ilerlediğini belirtti. İlk aşamada silahların bırakılması ve örgütün feshedilmesi, ikinci aşamada ise sahadaki doğrulamanın ardından Milli Güvenlik Kurulu teyidiyle sürecin ilerlemesinin öngörüldüğünü aktardı.
Süreci TBMM'nin izleyeceğini belirten Yılmaz, ilgili alt komisyonların çalışmalarının sürdüğünü ve sürecin devam ettiğini söyledi.