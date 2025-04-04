Cevdet Yılmaz ihracat rakamlarını değerlendirdi

Mart ayında tarihin en yüksek ikinci mart ayı ihracat rakamı elde edildi. İhracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 artışla 23,4 milyar dolara yükseldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından ihracat rakamlarını değerlendirdi.

Yılmaz açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

Zorlu küresel ve bölgesel şartlara rağmen ihracatımız artıyor.

Korumacı eğilimlerin yükseldiği bir ortamda; yeni pazarlara erişimi öngören, verimliliği ve rekabet gücümüzü artıran politikalar ile ihracatçılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.