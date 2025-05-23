Cevdet Yılmaz: Sıkıntılar geçici

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından düzenlenen Ekonomi Şurası Ankara'da yapıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açılıştaki konuşmasında iş insanlarından birkaç ay sabır istedi. İş dünyasını "can kulağıyla" dinleyeceklerini ve ortaya koyacağı fikirlerden yararlanacaklarını söyleyen Yılmaz, "Ana program çerçevemizi bozmama kaydıyla yapabileceğimiz her konuda adımlar atacağız ve sizlerle bu yolu yürümeye devam edeceğiz" dedi. Mevcut sıkıntıların geçici olduğunu vurgulayan Yılmaz, birkaç aya manzaranın değişeceğini kaydetti.

TABLO OLUMLU

Yılmaz, şöyle devam etti: "Son dönemlerde yaşanan geçici sıkıntıları abartmamak gerekir. Bunlar geçici. Önümüzdeki birkaç aylık süreçte ben çok farklı bir finansal ortamın oluşacağına inanıyorum. Birtakım göstergeler ve gidişattan bunu görüyoruz. Önümüzdeki aylarda makro anlamda da olumlu bir perspektif olacağını ifade edebilirim. Selektif birtakım adımlarla da biz bunu destekleyeceğiz ve bu süreci hep birlikte atlatacağız." Türkiye'nin deprem nedeniyle ilave 100 milyar dolar dolayında bir harcama yaptığını, 2025 sonu itibariyle ana harcamaların tamamlanacağını hatırlatan Yılmaz, "Deprem harcamalarına rağmen bütçe disiplininden taviz verilmedi" dedi. Yılmaz, başta KGF kredi programı olmak üzere adımlar atılmakta olduğunu ve bunların etkilerinin görüleceğini kaydetti.



EN BÜYÜK SORUN FİNANSMANDA

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, temelde en büyük sıkıntının finansman olduğunu dikkat çekerek, "Hem kredi büyümesine getirilen kısıtlamalar ve hem de yüksek faiz oranları, özellikle KOBİ'lerimizin ayağına pranga oluyor. Piyasada ödemeler aksıyor" dedi. Rifat Hisarcıkloğlu, 30 milyar TL'lik kredi programından memnuniyet duyduklarını da belirterek, ihracat desteklerinin artırılması ve Eximbank kredi programının 65 milyar dolara çıkarılmasını önerdi.