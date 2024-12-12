Cevdet Yılmaz’dan cari açık değerlendirmesi: Olumlu seyir devam ediyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, cari işlemler dengesinde olumlu seyrin devam ettiğini ifade ederek "2024 yılının ilk 10 aylık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre dış ticaret açığındaki iyileşme 32,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir" bilgisini paylaştı

İYİLEŞME DEVAM EDİYOR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, cari işlemler dengesinde olumlu seyrin devam ettiğini belirterek, "Cari işlemler dengesindeki iyileşme, ekonomik ve finansal istikrarı güçlendirerek dezenflasyon sürecine katkı sağlıyor. Ekim ayı verileri güçlü performansı ortaya koyuyor. Zayıf dış talep görünümü ve TL'deki reel değerlenmeye rağmen cari işlemler dengesindeki iyileşme ekim ayında da sürmüştür. Cari işlemler dengesi ekim ayında 1,9 milyar dolar pozitif seviyesiyle 2024 yılında üst üste 5 aydır fazla vermeye devam etmektedir. Yıllıklandırılmış cari açık, 2024 yılı ekim ayı itibarıyla 7,7 milyar dolara gerilemiştir" dedi.

'HİZMETLER DENGESİ 3,4 MİLYAR DOLAR ARTTI'

Hizmetler dengesinin, dış ticaret açığındaki iyileşmeyi desteklediğini kaydeden Yılmaz, "2024 yılının ilk 10 aylık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre dış ticaret açığındaki iyileşme 32,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Hizmetler dengesi bu dönemde 3,4 milyar dolar artmış, 2024 yılı ekim ayı itibarıyla yıllıklandırılmış hizmet gelirleri 112,5 milyar dolara ulaşmıştır. Dış finansmandaki güçlü görünüm korunurken, rezervlerimiz de artıyor. Portföy girişi ekim ayında 5,5 milyar olarak gerçekleşmiş, rezervlerimiz 4,9 milyar dolar artmıştır.

Ekonomi programımızı etkin bir şekilde uyguluyoruz. Makroekonomik göstergelerden elde edilen olumlu sonuçlar, uyguladığımız ekonomi programımızın etkinliğini ortaya koymaktadır. Büyümede talep bileşenlerinin seyri ve dış ticaret açığındaki azalma, enflasyon üzerindeki talep yönlü baskıların hafiflediğini teyit etmektedir. Yeniden dengelenme politikaları ve Orta Vadeli Program kapsamında uygulayacağımız reformların etkisiyle, 2024 yıl sonunda cari işlemler açığının milli gelire oranının yüzde 1 civarında gerçekleşmesini bekliyoruz" açıklamasında bulundu.