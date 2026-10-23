Cevdet Yılmaz'dan dezenformasyon tepkisi: “Konuşmam cımbızlanarak bağlamından koparıldı”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 11 Aralık 2025'te bir finans zirvesinde yaptığı konuşmanın bağlamından koparılarak dezenformasyona dönüştürüldüğünü bildirdi.
NSosyal hesabından açıklama yapan Yılmaz, siyasetin her şeyden önce dürüstlük ve samimiyet işi olduğunu belirterek, söz konusu yaklaşımı eleştirdi.
Yılmaz, "11 Aralık 2025'te bir finans zirvesinde yaptığım konuşmanın, cımbızlanarak ve bağlamından koparılarak nasıl bir dezenformasyon haline getirildiği dürüst ve samimi olmayan yaklaşıma bir örnektir." ifadelerini kullandı.
VERGİ DÜZENLEMESİNİN KAPSAMINI AÇIKLADI
Yılmaz, açıklamasında, konuşmasının belirli yatırım fonlarına yönelik vergi düzenlemesini açıklığa kavuşturmak amacı taşıdığını belirtti. Söz konusu düzenlemenin, vergi istismarcıları dışında kalan kesimler üzerinde olumsuz bir etkisi olmayacağını vurguladığını ifade etti.
Yılmaz, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Hangi mahfillerden yayıldığı belli olan dezenformasyon ve saldırılara dün gece bir milletvekili de katılmıştır. Asgari düzeyde dikkat sahibi herkes, konuşmamın istismarcılara dönük bir düzenlemenin yanlış algılara konu edilmesiyle ilgili olduğunu rahatlıkla anlayabilir."
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 4 Aralık 2025'te kabul edilen 7566 sayılı Kanun'un 3. maddesiyle Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67. maddesinde değişiklik yapıldığını hatırlattı.
Yılmaz'ın aktardığına göre, katılma payları yalnızca nitelikli yatırımcılara satılabilen ve TEFAS'a kayıtlı olmayan fonlardan elde edilen kazançlara yönelik gelir vergisi istisnası kaldırıldı. "Patron fonları" olarak da adlandırılan bu fonlardan elde edilen kazançlar da böylece gelir vergisine tabi oldu.
Yılmaz, 11 Aralık 2025'teki konuşmasının bu düzenlemeye açıklık getirdiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"11 Aralık 2025 yılında bir finans zirvesinde yaptığım konuşma, 4 Aralık'ta yapılan bu kanuni düzenlemeye açıklık getiren, vergi istismarcıları dışında kalan kesimlere herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını vurguladığım bir konuşmadır."
"EKONOMİK İLETİŞİMİN ÖNEMİNİ TEKRAR ÇİZMEK İSTERİM"
Düzenlemelerin ve alınan tedbirlerin hangi amaçla hayata geçirildiğinin açık ve şeffaf biçimde paylaşılması gerektiğini belirten Yılmaz, ekonomik iletişimin önemine dikkati çekti.
Düzenleyici otoritelerin, yanlış algıların oluşmasını önlemek için yapılan düzenlemelerin kapsamını ve kimleri etkilediğini sade bir dille kamuoyuna anlatması gerektiğini ifade eden Yılmaz, bu yaklaşımı savunmayı sürdürdüğünü bildirdi.
Yılmaz, açıklamasında şu değerlendirmede bulundu:
"Aksi takdirde istismarcılar veya hukuka aykırı işlem yapanlarla hukuk içinde çalışanlar birbirine karıştırılacak, meşru yatırımcılara ve sisteme zarar verilmiş olacaktır."
MANİPÜLATÖRLERLE MÜCADELE MESAJI
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, meşru yatırımcıların haklarının ve sermaye piyasalarının korunmasının önemini vurguladı. İstismarcılar ve manipülatörlerle mücadele etmeye devam edeceklerini belirten Yılmaz, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:
"Bugün de yarın da istismarcılar ve manipülatörler ile sonuna kadar mücadele etmeye, meşru yatırımcıların haklarına ve kalkınma çabamızın değerli bir bileşeni olan sermaye piyasalarımızın geneline sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bunun ortak sorumluluğumuz olduğuna inanıyorum."