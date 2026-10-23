Cevdet Yılmaz'dan dezenformasyon tepkisi: “Konuşmam cımbızlanarak bağlamından koparıldı”

Yılmaz'ın aktardığına göre, katılma payları yalnızca nitelikli yatırımcılara satılabilen ve TEFAS'a kayıtlı olmayan fonlardan elde edilen kazançlara yönelik gelir vergisi istisnası kaldırıldı. "Patron fonları" olarak da adlandırılan bu fonlardan elde edilen kazançlar da böylece gelir vergisine tabi oldu.

Yılmaz, 11 Aralık 2025'teki konuşmasının bu düzenlemeye açıklık getirdiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"11 Aralık 2025 yılında bir finans zirvesinde yaptığım konuşma, 4 Aralık'ta yapılan bu kanuni düzenlemeye açıklık getiren, vergi istismarcıları dışında kalan kesimlere herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını vurguladığım bir konuşmadır."