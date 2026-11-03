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Giriş Tarihi: 03.11.2026 22:06

Cevdet Yılmaz'dan "fiyat istikrarı" mesajı: Kalıcı refah sağlayacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, küresel belirsizliklere karşı ekonomik dayanıklılığı artıracaklarını belirterek, "Kalıcı fiyat istikrarını sağlayarak kazanımları toplumun tüm kesimleri için refaha dönüştüreceğiz" dedi.

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Cevdet Yılmaz’dan fiyat istikrarı mesajı: Kalıcı refah sağlayacağız
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Milli İrade Platformu tarafından 'Türkiye Yüzyılında Ekonomi' temasıyla düzenlenen 19'uncu Milli İrade Buluşması'nda iş dünyamızın ve sivil toplumumuzun kıymetli temsilcileriyle bir araya geldik. Küresel belirsizliklerin arttığı bir dönemde, ekonomik dayanıklılığımızı güçlendirirken kalıcı fiyat istikrarını sağlamayı, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat ekseninde sürdürülebilir büyümeyi ve ekonomik kazanımları toplumun tüm kesimleri için kalıcı refaha dönüştürmeyi hedefliyoruz. Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda kamu, iş dünyası ve sivil toplumun ortak aklıyla çalışmaya devam edeceğiz. Buluşmayı düzenleyen Milli İrade Platformu'na, ev sahipliği için MÜSİAD'a ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum."

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#TÜRKİYE YÜZYILI #CEVDET YILMAZ
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Cevdet Yılmaz'dan "fiyat istikrarı" mesajı: Kalıcı refah sağlayacağız
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