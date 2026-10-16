Cevdet Yılmaz’dan fon soruşturması açıklaması: Meclis’teki teklif sonrası süreç hızlanacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fon soruşturmasına ilişkin yürütülen çalışmalar ve sermaye piyasalarına yönelik düzenlemeler hakkında açıklamada bulundu. Yılmaz, Meclis'te gelecek hafta görüşülmesi beklenen kanun teklifinin ardından sorunlu fonlarla ilgili sürecin daha da hızlanacağını ifade etti.
SORUNLU FONLAR İÇİN YENİ ADIMLAR
Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Sorunlu fonlarla ilgili gerekli adımlar atılmaktadır. Meclisimizde gelecek hafta görüşülmesi beklenen kanun teklifi sonrasında süreç daha da hızlanacaktır. Bir yandan sorunlu fonlar olağan ve olağanüstü usullerle tasfiye edilerek sermaye piyasalarımızın yapısı güçlendirilirken, diğer yandan benzer sorunların bir daha yaşanmaması için gerekli idari adımlar atılmaktadır. Önümüzdeki dönemde sermaye piyasalarımıza ilişkin yapısal iyileştirmeleri öngören kanun teklifi hazırlıkları da kapsamlı bir şekilde sürdürülmektedir. Kalkınma politikalarımızın kıymetli bir unsuru olarak gördüğümüz sermaye piyasalarını uluslararası standartlar çerçevesinde idari kararlarla ve kanuni düzenlemelerle güçlendirmeye devam edeceğiz."
SERMAYE PİYASALARINDA YAPISAL İYİLEŞTİRME HEDEFİ
Yılmaz'ın açıklamasında, sorunlu fonların tasfiyesinin yanı sıra benzer sorunların yeniden yaşanmaması için idari adımlar atıldığı vurgulandı. Sermaye piyasalarının yapısının güçlendirilmesi amacıyla yapısal iyileştirmeleri içeren kanun teklifi hazırlıklarının da sürdüğü belirtildi.
Yılmaz, sermaye piyasalarının uluslararası standartlar çerçevesinde idari kararlar ve yasal düzenlemelerle güçlendirilmeye devam edileceğini kaydetti.