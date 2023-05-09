Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, dünyanın ikinci büyük nadir toprak elementlerine ev sahipliği yapan Türkiye'nin bu cevherlerden yıllık 200-220 milyon dolar bir kazanç sağlayacağını belirterek, "Artık cevher değil mücevher satacağız" dedi. Bakan Dönmez, Eskişehir Beylikova'daki dünyanın ikinci büyük Nadir Toprak Elementleri (NTE) sahasında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Sahadaki toplam rezerv miktarının 694 milyon ton olduğu bilgisini veren Bakan Dönmez, "Pilot tesis işletmeye alındı, yıllık bin 200 ton üretim yapıyor. 4 milyon dolarlık bir yatırımla bu tesisi elde ettik. Endüstriyel tesise geçtiğimizde yıllık 570 bin ton üretim yapacağız. 300-350 milyon dolarlık bir yatırımla bunu gerçekleştireceğiz. Bu tesisten yıllık 200-220 milyon dolarlık bir gelir bekliyoruz" dedi.Şırnak'taki petrol keşfiyle ilgili de konuşan Bakan Dönmez, "Şu anda Türkiye'de kamu ve özel sektörün günlük üretimi 80 bin varil. Bu sahayı devreye aldığımızda iki katından daha fazla bir üretim artışı sağlamış olacağız. Sadece bu saha, tek başına Türkiye'deki petrol ihtiyacının yüzde 12'sini karşılama kapasitesine sahip. 2-3 yılda, sahanın tamamında 100 üretim kuyusu açacağız ve boru hattıyla rafineri veya terminallere sevkiyatını başlatacağız" diye konuştu.Akkuyu Nükleer Santrali'nde artık son virajın alındığını ifade eden Dönmez, "Nükleer yakıtlar tesise geldi. Bir yılda elektrik üretimine geçilecek. Akkuyu'da yaklaşık 25 milyar dolarlık bir yatırım. Bu rakam Türkiye'nin en büyük yatırımı. Şu anda 25 bin kişi çalışıyor. Burada kullanılacak malzemelerin yüzde 25-30'luk kısmı da Türkiye'den sağlanıyor. Dört reaktör de devreye girdiğinde, Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayabilecek kapasiteye ulaşmış olacak" şeklinde konuştu.ETİMaden İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serkan Keleşer, cevher üretiminin yapıldığı maden sahasını tanıttı. Keleşer, "Türkiye, nadir toprak elementleriyle ilgili üretim yapan ülkeler arasına girmiş olacak. Nadir elementler savunma sanayi, cam sanayi, mıknatıslar gibi alanlarda uydu haberleşmesinde, akıllı füzelerde, araç parçalarında ve hard disc'lerde, petrol rafinerilerinde ve sensörlerde kullanılıyor. Yüksek teknolojilerde kullanılmadığı yer yok gibi" bilgisini verdi.Japonlarınteknolojinintohumu, ABD'lilerinise teknolojik metalolarak tanımladığı nadirtoprak elementleri yeşilenerjiden ilaç endüstrisine,savunma sistemlerindentelekomünikasyona kadar genişbir alanda kullanılıyor. Periyodiktabloda 17 kimyasal element olarakyer alan nadir toprak elementlerindenörneğin bir cep telefonunda 8 adetbulunuyor. Renkli ekranlarda, mikrofonlarda,cep telefonu devreleri ve ünitelerinin küçükolmasında kullanılıyor.