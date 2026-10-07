‘Çevre danışmanlık’ firmalarına yaptırım

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca, çevre yönetimine yönelik hizmetler için hazırlanan yönetmelikte değişikliğe gidildi. Buna göre, ÇED yeterlilik firmaları gibi çevre danışmanlık firmalarından da TMMOB Çevre Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen Büro Tescil Belgesi'nin (BTB) alınması şartı getirildi.

EKSİKLER RAPORLANACAK

Yönetmelik değişikliğinde BTB'nin istenmesinin çevre danışmanlık firmalarına ilave ekonomik yük getireceği öngörüldüğünden, asgari fiyat tarifesinin hesaplanmasında çevre danışmanlarının lehine değişiklik yapılarak danışmanlık hizmet bedellerinin artırılmasına yönelik madde de eklendi. Ayrıca, danışmanlık firmalarının, danışmanlık ücretlerini daha kolay alabilmeleri için işletmelerin ödeme belgelerini aylık faaliyet raporlarına ekleme zorunluluğu getirildi. Yapılan düzenlemede, işletmede tespit edilen aykırılıkların aylık faaliyet raporuna yazılması, uygunsuzluğun giderilmesine ilişkin işletme sorumlusuna önerilerde bulunulması, belirlenen süre içinde uygunsuzluğu gidermeyen işletmelerin il müdürlüğüne bildirilmesi şartı da getirildi. Denetimlerde aykırılıkları faaliyet raporuna yazmayan, aykırılıkların giderilmesine yönelik resmi başvuru sürecini başlatmayan işletmeler hakkında yetkili makama bildirimde bulunmayan firmalara idari para cezası verilecek.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör