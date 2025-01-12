Çevre dostu ve yenilenebilir enerjiye teşvik

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) tarafından ortaklaşa finanse edilen IPARD Programı kapsamında, tarımsal işletmelerin enerji maliyetlerini düşürmek için çevre dostu ve ekonomik nitelikteki yenilenebilir enerji kaynaklarının kurulumuna yüzde 75'e kadar hibe desteği sağlandığını bildirdi. Yumaklı, tarımsal üretimdeki enerji maliyetlerinin en aza indirilmesi ve üreticilerin kendi elektrik ihtiyaçlarını karşılayabilmesinin enerji tasarrufu ve verimliliği açısından önemli olduğunu ifade etti. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK), tarımsal üretimdeki enerji tasarrufuna öncülük eden kurumların başında geldiğini vurgulayan Yumaklı, "IPARD Programı kapsamında, yenilenebilir enerji kaynaklarının kurulumuna yüzde 75'e kadar hibe desteği sağlanıyor. Kurulacak yenilenebilir enerji tesisleri için yüzde 60 oranında hibe veriliyor. Genç çiftçiler ya da organik sertifikalı çiftçiler tarafından yapılan yatırımlarda hibe tutarı yüzde 70'e kadar yükseliyor" değerlendirmesinde bulundu.