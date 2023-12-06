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Giriş Tarihi: 6.12.2023 13:13 Son Güncelleme: 6.12.2023 13:13

Çevre koruma harcamaları 140 milyar lirayı aştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarafından açıklanan verilere göre Çevre koruma harcamaları 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 111,4 artarak toplam 140,3 milyar TL olarak gerçekleşti.

İHA
Çevre koruma harcamaları 140 milyar lirayı aştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Çevre Koruma Harcama İstatistikleri'ni paylaştı. Buna göre, çevre koruma harcamaları 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 111,4 artarak toplam 140,3 milyar TL olarak gerçekleşti. Çevre koruma harcamalarının yüzde 70,3'ü mali ve mali olmayan şirketler, yüzde 26,1'i genel devlet ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşlar ve yüzde 3,6'sı ise hanehalkları tarafından yapıldı.

ÇEVRE KORUMA HARCAMALARININ YÜZDE 60,9'U ATIK YÖNETİMİ HİZMETLERİNDEN OLUŞTU

Çevre koruma harcamalarının yüzde 60,9'u atık yönetimi hizmetlerinden, yüzde 25,3'ü atıksu yönetimi hizmetlerinden, yüzde 4,2'si dış ortam havasını ve iklimi korumadan, yüzde 4'ü biyolojik çeşitliliğin ve peyzajın korunmasından, yüzde 2,4'ü toprak, yeraltı ve yüzey sularının korunması ve kalitesinin iyileştirilmesinden ve yüzde 3,3'ü ise diğer çevre koruma konularından oluştu.

ÇEVRE KORUMA YATIRIM HARCAMALARI 32,7 MİLYAR TL OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Bir önceki yıla göre yüzde 140,9 artarak toplam 32,7 milyar TL olarak gerçekleşen çevre koruma yatırım harcamalarının yüzde 84,7'si mali ve mali olmayan şirketler, yüzde 15,3'ü ise genel devlet ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşlar tarafından yapıldı.

ÇEVRE KORUMA HARCAMALARININ GAYRİSAFİ YURTİÇİ HASILA İÇİNDEKİ PAYI YÜZDE 0,93 OLDU

Çevre koruma harcamalarının gayrisafi yurtiçi hasıla içindeki oranı 2021 yılında yüzde 0,91 iken 2022 yılında yüzde 0,93 olarak gerçekleşti.

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Çevre koruma harcamaları 140 milyar lirayı aştı
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