Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki: Tapu ve Kadastro ilk 6 ayda hazineye 27,4 milyar lira katkı sağladı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, devletin sorumluluğu altındaki tapu sicillerinden kadastrolara, taşınır ve taşınmaz yapılardan mekansal bilgi sistemleri altyapısına kadar birçok alanda hizmet veren Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, bu hizmetlerden elde edilen bedellerle de bütçeye önemli katkı sağlıyor. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Genel Müdürlüğün, yalnızca 2023 yılı Haziran ayına kadarki sürede bütçeye katkısının 27 milyar 414 milyon 354 bin 497 lira olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Bakan Özhaseki, "Son 2 yılda Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü birimlerinde gayrimenkuller üzerine yapılan işlemler sayesinde hazineye önemli katkı sağlandı. 2021 yılında 24 milyar 896 milyon 843 bin 26 lira harç bedeli toplandı. 2022 yılında bu rakam 43 milyar 583 milyon 849 bin 955 lira, 2023 yılının Haziran ayına kadar ise 27 milyar 414 milyon 354 bin 497 lira oldu. 2021 yılından bu yana toplam 95 milyar 895 milyon 47 bin 478 liralık bir rakam, hazineye yansıdı" ifadelerini kullandı.