Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı: Tam 1331 personel alınacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı şartları belli oldu. 2025 yılı için 611'i sözleşmeli, 720'si de kadrolu memur olmak üzere toplam 1331 personel alımı gerçekleştirilecek. İşte tüm detaylar...

ÇEVRE, ŞEHİR VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI İÇİN DETAYLAR

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde 500 çevre ve şehircilik uzman yardımcısı, milli emlak denetmen yardımcısı, milli emlak uzman yardımcısı, coğrafi bilgi sistemleri uzman yardımcısı ve memur alınacak. İklim Değişikliği Başkanlığı'nda ise kariyer meslek grubundan 20 iklim değişikliği uzman yardımcısı memur istihdam edilecek.

Öte yandan farklı ünvanlarda 200 engelli memur da kadroya alınacak. Sözleşmeli personel olaraksa 99 teknik (mühendis ve mimar), 383 idari ve 45 destek çalışanı alınacak. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'na da 84 sözleşmeli personel istihdam edilecek. Böylece Bakanlık bünyesinde 2025 yılı için 611'i sözleşmeli, 720'si de kadrolu memur olmak üzere toplam 1331 personel alımı gerçekleştirilecek.