Çevreyi kirletene ağır ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yılın ilk 6 ayında çevreyi kirleten tesis ve deniz araçlarına ceza yağdırdı. Yoğun denetimler kapsamında 6 aylık süreçte kesilen toplam cezanın tutarı 2.6 milyar lirayı aştı. Ağır kusurlu bulunan 233 işletmeye ise faaliyetten el çektirildi. Bakanlığa bağlı merkez ve taşra teşkilatları karada yoğun denetimlerine devam ederken, Türkiye Çevre Ajansı ekipleri ise Marmara Denizi'nde kontroller gerçekleştiriyor. Denetimler sonucunda çevre ve insan sağlığı açısından tehlike oluşturan işletmeler için faaliyet durdurmaya kadar varan ağır yaptırımlar devreye alınıyor.

6 AYDA 32 BİN DENETİM

Bakanlık ekipleri tarafından yılın ilk 6 ayında toplam 32 bin 676 denetim gerçekleştirildi. Söz konusu denetimlerde kesilen cezanın toplam tutarı 2 milyar 657 milyon 863 bin lira olarak kayıtlara geçti. Bu süreçte 233 işletmenin ise faaliyeti durduruldu. Hava, atık, ÇED, su, gürültü ve egzoz gibi 17 ayrı kategoride yapılan denetimlerde en fazla para cezası 939 milyon 510 bin lira ile deniz araçlarına kesildi. Bunu 564 milyon 157 bin lira ile atık kirliliği, 400 milyon 932 bin lira ile de 'Çevresel Etki Değerlendirmesi'ne ilişkin cezalar takip etti.

EGZOZLAR DA RADARDA

Bakanlık, ayrıca egzoz kaynaklı kirlilikle mücadele kapsamında taşıtları da sıkı takibe aldı. Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) ile yapılan 1.015 araç denetiminde, egzoz sınır değerini aşan ya da emisyon ölçümü yaptırmayan 754 motorlu taşıt sahibine 10 milyon 268 bin lira ceza kesildi. Cezalardan elde edilen gelir çevrenin korunması ve iklim değişikliği ile mücadele kapsamında kullanılıyor.