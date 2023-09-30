Chatbot’da 2032 hedefi 4,9 milyar dolar

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından hazırlanan "Chatbot Uygulaması Değerlendirme Raporu"ndan yapılan derlemeye göre, dijital dünyada yaşanan dönüşüm, yeni iletişim kanallarını beraberinde getiriyor.

Bu süreçte öne çıkan teknolojilerden biri de yapay zekanın önemli uygulama alanlarından "chatbot"lar oldu. Türkçe karşılığı "sohbet robotu" olan "chatbot"lar, konuşma ara yüzleri aracılığıyla etkileşimde bulunan ve birtakım görevleri otomatik olarak sonuçlandıran algoritma temelli yazılımlar olarak nitelendiriliyor. Kullanıcılar "chatbot"larla yazılı veya sesli iletişim kurabiliyor. Kullanıcı bir soru sorduktan sonra, chatbot soruyu analiz etmek ve mantıklı bir cevap üretmek için yapay zeka algoritmalarını kullanıyor. Chatbot'lardan sağlık, finans, eğitim, pazarlama, eğlence ve internet siteleri gibi farklı alanlarda sıklıkla yararlanılmaya başlandı.

Son birkaç yılda etkisi giderek artan bu uygulamaların, hava durumundan trafiğe, çevrim içi siparişten ajanda takibine kadar çeşitli asistanlık görevlerinden daha fazlasını gerçekleştirmesinin önü açılıyor.

Tüketiciler tarafından gelecek dönemde tüm sektör ve alanlarda akıllı, insancıl ve bilgili "chatbot"lara sahip kurum ve firmaların tercih edilmesi öngörülüyor.

Yapay zeka teknolojilerini kurum ve firmalarına dahil eden, dijitalleşme konusunda önemli adımlar atan işverenlerin, sohbet robotları sayesinde müşterileriyle kesintisiz iletişim kurarak birçok işlemi daha hızlı gerçekleştirmesi bekleniyor.

GÜN GEÇTİKÇE KULLANICI DOSTU OLACAKLAR

"Chatbot"lar, kullanıcılarına hem zaman hem de maliyet avantajı sunuyor.

Bu yazılımlar mesajlaşma uygulamalarında kullanılarak geniş bir kitleye ulaşabilirken aynı zamanda yetenekli bir bilgi toplama aracına dönüşebiliyor.

Gelecekte insanların sohbet robotlarıyla konuşmaya alışması, bunun internette gezinmek, video izlemek kadar doğal hale gelmesi ve hatta kullanıcıların bir chatbot ile konuştuğunu fark edemeyeceği bir seviyeye ulaşılması bekleniyor.

Son yıllarda piyasaya sürülen birçok chatbot ürününün, bu alandaki pazar büyüklüğünün büyümesine katkı sağlaması öngörülüyor.

Bu kapsamda, 2022'de 0,84 milyar dolar değerinde olan küresel chatbot pazar büyüklüğünün 2032'ye kadar yaklaşık 4,9 milyar dolara yükseleceği ve 2023-2032 döneminde yüzde 19,29'luk yıllık oranla büyüyeceği tahmin ediliyor.

Artan e-ticaret hacmi ve dijital pazarlama uygulamalarındaki yenilikler dikkate alındığında "chatbot"ların gün geçtikçe teknik ve içerik olarak daha kullanıcı dostu hale gelmesi bekleniyor.