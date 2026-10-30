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Giriş Tarihi: 30.10.2026 11:46 Son Güncelleme: 30.10.2026 11:54

CHP'li belediyeye 2,3 milyon TL çevre cezası! Vahşi depolama tespit edildi: Bakanlık harekete geçti

Rize’nin Ardeşen ilçesinde çevre kirliliğine neden olduğu tespit edilen CHP'li Ardeşen Belediyesi'ne 2 milyon 346 bin TL idari para cezası uygulandı.

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CHP’li belediyeye 2,3 milyon TL çevre cezası! Vahşi depolama tespit edildi: Bakanlık harekete geçti
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T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İl Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği incelemelerde Ardeşen Belediyesi'nin eylül ayı boyunca belediyenin aktarma istasyonuna hiç çöp bırakmadığının tespit edildiği belirtildi.

İncelemede, belediyenin Ardeşen ilçesinde Fırtına Deresi yakınlarında vahşi depolama yaptığı ve bu nedenle çevre kirliliğine yol açtığı belirlendi.

Tespitlerin ardından ilgili Çevre Kanunu kapsamında Ardeşen Belediyesi'ne 2 milyon 346 bin TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

Bakanlığımız İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemede Rize Ardeşen Belediyesi'nin eylül ayı boyunca belediyenin aktarma istasyonuna hiç çöp bırakmadığı, Ardeşen ilçesinde Fırtına Deresi yakınında vahşi depolama yaparak çevre kirliliğine neden olduğu tespit edilmiştir. İlgili Çevre Kanunu kapsamında Ardeşen Belediyesi'ne 2 milyon 346 bin TL idari para cezası uygulanmıştır. Kamuoyuna duyurulur.

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Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

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CHP'li belediyeye 2,3 milyon TL çevre cezası! Vahşi depolama tespit edildi: Bakanlık harekete geçti
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