CHP’li belediyeye 2,3 milyon TL çevre cezası! Vahşi depolama tespit edildi: Bakanlık harekete geçti

Tespitlerin ardından ilgili Çevre Kanunu kapsamında Ardeşen Belediyesi'ne 2 milyon 346 bin TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

Bakanlığımız İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemede Rize Ardeşen Belediyesi'nin eylül ayı boyunca belediyenin aktarma istasyonuna hiç çöp bırakmadığı, Ardeşen ilçesinde Fırtına Deresi yakınında vahşi depolama yaparak çevre kirliliğine neden olduğu tespit edilmiştir. İlgili Çevre Kanunu kapsamında Ardeşen Belediyesi'ne 2 milyon 346 bin TL idari para cezası uygulanmıştır. Kamuoyuna duyurulur.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör