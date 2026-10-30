CHP’li belediyeye 2,3 milyon TL çevre cezası! Vahşi depolama tespit edildi: Bakanlık harekete geçti

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İl Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği incelemelerde Ardeşen Belediyesi'nin eylül ayı boyunca belediyenin aktarma istasyonuna hiç çöp bırakmadığının tespit edildiği belirtildi.
İncelemede, belediyenin Ardeşen ilçesinde Fırtına Deresi yakınlarında vahşi depolama yaptığı ve bu nedenle çevre kirliliğine yol açtığı belirlendi.
Tespitlerin ardından ilgili Çevre Kanunu kapsamında Ardeşen Belediyesi'ne 2 milyon 346 bin TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.
T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
Bakanlığımız İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemede Rize Ardeşen Belediyesi'nin eylül ayı boyunca belediyenin aktarma istasyonuna hiç çöp bırakmadığı, Ardeşen ilçesinde Fırtına Deresi yakınında vahşi depolama yaparak çevre kirliliğine neden olduğu tespit edilmiştir. İlgili Çevre Kanunu kapsamında Ardeşen Belediyesi'ne 2 milyon 346 bin TL idari para cezası uygulanmıştır. Kamuoyuna duyurulur.
Bakanlığımız İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemede Rize Ardeşen Belediyesi'nin eylül ayı boyunca belediyenin aktarma istasyonuna hiç çöp bırakmadığı, Ardeşen ilçesinde Fırtına Deresi yakınında vahşi depolama yaparak çevre kirliliğine neden olduğu tespit edilmiştir. İlgili Çevre Kanunu kapsamında Ardeşen Belediyesi'ne 2️⃣ milyon 3️⃣4️⃣6️⃣ bin TL idari para cezası uygulanmıştır. Kamuoyuna duyurulur.— T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Dğş. Bakanlığı (@csbgovtr) October 30, 2026