Çiftçi Kayıt Sistemi’ne başvuru dönemi düzenlendi

ÇİFTÇİ BAŞVURULARI BİR ÖNCEKİ YILIN 1 EYLÜL TARİHİNDE BAŞLAYACAK VE 31 ARALIK'TA SONA ERECEK

Değişiklikle, çiftçilerin ÇKS'ye kayıt yaptırmasına ilişkin hüküm düzenlendi. Buna göre, üretim yılına ilişkin çiftçi başvuruları bir önceki yılın 1 Eylül tarihinde başlayacak ve 31 Aralık'ta sona erecek.

Yönetmelik, 1 Eylül 2022'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.