Çiftçi Kayıt Sistemi’ne başvuru dönemi düzenlendi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.
ÇİFTÇİ BAŞVURULARI BİR ÖNCEKİ YILIN 1 EYLÜL TARİHİNDE BAŞLAYACAK VE 31 ARALIK'TA SONA ERECEK
Değişiklikle, çiftçilerin ÇKS'ye kayıt yaptırmasına ilişkin hüküm düzenlendi. Buna göre, üretim yılına ilişkin çiftçi başvuruları bir önceki yılın 1 Eylül tarihinde başlayacak ve 31 Aralık'ta sona erecek.
Yönetmelik, 1 Eylül 2022'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.