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Giriş Tarihi: 5.10.2022 10:18

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne başvuru dönemi düzenlendi

AA
Çiftçi Kayıt Sistemi’ne başvuru dönemi düzenlendi

Tarım ve Orman Bakanlığı, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) başvuru dönemine ilişkin düzenleme yaptı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

ÇİFTÇİ BAŞVURULARI BİR ÖNCEKİ YILIN 1 EYLÜL TARİHİNDE BAŞLAYACAK VE 31 ARALIK'TA SONA ERECEK

Değişiklikle, çiftçilerin ÇKS'ye kayıt yaptırmasına ilişkin hüküm düzenlendi. Buna göre, üretim yılına ilişkin çiftçi başvuruları bir önceki yılın 1 Eylül tarihinde başlayacak ve 31 Aralık'ta sona erecek.

Yönetmelik, 1 Eylül 2022'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

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Çiftçi Kayıt Sistemi'ne başvuru dönemi düzenlendi
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