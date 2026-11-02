Çiftçilere 113,9 milyar liralık IPARD hibesi! 131 bin kişiye istihdam sağlandı

Kırsal bölgelerde yatırımların artırılması, istihdamın desteklenmesi ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacıyla yürütülen kalkınma programları kapsamında milyarlarca liralık hibe sağlandı. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında 2006-2026 yılları arasında toplam 113,9 milyar lira hibe verilirken, bu desteklerle 181,4 milyar liralık yatırım faaliyete geçirildi ve 131 bin 154 kişiye istihdam sağlandı.
AA muhabirinin 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan yaptığı derlemeye göre, Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi ve Ortak Tarım Politikası çerçevesinde tarım ve kırsal kalkınma programlarının daha etkin uygulanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
KIRSALDA ÜRETİM VE İŞLETME YATIRIMLARINA HİBE DESTEĞİ
Kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla KKYDP ve IPARD programları kapsamında gelir düzeyinin yükseltilmesi, mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi ve kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi için hibe veriliyor.
2006'dan bu yana uygulanan KKYDP ile bitkisel üretim, hayvancılık ve su ürünleri üretiminin artırılmasına yönelik yatırımlar destekleniyor. Program kapsamında ayrıca tarımsal amaçlı örgütler bünyesinde ortak makine parklarının kurulması ve akıllı tarım teknolojilerinin kullanılması için de destek sağlanıyor.
2006-2026 döneminde 299 bin 320 makine ve ekipman alımına, 23 bin 738 tarımsal ekonomik ve tarımsal altyapı yatırım projesine hibe verildi. Bu destekler sayesinde toplam 181,4 milyar liralık yatırım faaliyete geçirilirken, 131 bin 154 kişilik istihdam oluşturuldu.
IPARD DESTEĞİ TÜM İLLERDE UYGULANIYOR
IPARD Programı kapsamında tarım ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve pazarlanmasına yönelik altyapı yatırımları ile modernizasyon çalışmaları destekleniyor. Yenilenebilir enerji, kırsal turizm ve zanaatkarlık gibi alanlarda da projelere hibe sağlanıyor.
Programla kırsal alanlardaki ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi, sosyo-ekonomik kalkınmanın desteklenmesi, istihdamın artırılması ve kırdan kente göçün önlenmesi amaçlanıyor.
Gerçek ve tüzel kişiler ile üretici örgütlerine, proje kapsamına göre yüzde 50 ila yüzde 75 arasında hibe veriliyor. 2011 yılında 42 ilde başlayan IPARD Programı, 2024'ten itibaren Türkiye'nin tüm illerinde uygulanıyor.
IPARD İLE 107 BİN KİŞİYE İSTİHDAM
Program verilerine göre, Ağustos 2026 itibarıyla IPARD kapsamında sağlanan toplam hibe tutarı 2,4 milyar avroya ulaştı. Bu döneme kadar 26 bin 965 proje tamamlanırken, 1345 projenin ise devam ettiği bildirildi.
Program kapsamında 14 bin 640 genç yatırımcı ve 7 bin 368 kadın yatırımcı desteklendi. IPARD aracılığıyla oluşturulan toplam istihdam ise 107 bin 77 kişi oldu.