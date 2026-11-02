Çiftçilere 113,9 milyar liralık IPARD hibesi! 131 bin kişiye istihdam sağlandı

Kırsal bölgelerde yatırımların artırılması, istihdamın desteklenmesi ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacıyla yürütülen kalkınma programları kapsamında milyarlarca liralık hibe sağlandı. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında 2006-2026 yılları arasında toplam 113,9 milyar lira hibe verilirken, bu desteklerle 181,4 milyar liralık yatırım faaliyete geçirildi ve 131 bin 154 kişiye istihdam sağlandı.

AA muhabirinin 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan yaptığı derlemeye göre, Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi ve Ortak Tarım Politikası çerçevesinde tarım ve kırsal kalkınma programlarının daha etkin uygulanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.