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Haberler Ekonomi Haberleri Çiftçilere 21 Ekim'de 45 bin TL verilecek! TMO, Baldo, Cammeo ve Osmancık alım fiyatlarını açıkladı
Giriş Tarihi: 13.10.2026 13:55

Çiftçilere 21 Ekim'de 45 bin TL verilecek! TMO, Baldo, Cammeo ve Osmancık alım fiyatlarını açıkladı

Toprak Mahsulleri Ofisi, 2026 yılı çeltik alım fiyatlarını duyurdu. Baldo grubu çeltik ton başına 45 bin liradan alınırken, Osmancık grubunda fiyat 38 bin lira olarak belirlendi. Alımlar 15 Ekim'de başlayacak, ödemeler ise 21 Ekim'den itibaren yapılacak.

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İHA Ekonomi
Çiftçilere 21 Ekim’de 45 bin TL verilecek! TMO, Baldo, Cammeo ve Osmancık alım fiyatlarını açıkladı
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Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), çeltik üreticilerinin beklediği alım fiyatlarını açıkladı. Duyuruya göre TMO, çeltik çeşitlerine göre farklı fiyatlarla alım gerçekleştirecek. En yüksek alım fiyatı ton başına 45 bin lirayla baldo grubunda uygulanacak.

TMO'NUN ÇELTİK ALIM FİYATLARI BELLİ OLDU

TMO tarafından açıklanan fiyatlara göre baldo grubu çeltiğin tonu 45 bin liradan, Cammeo grubu çeltiğin tonu 43 bin liradan alınacak. Osmancık grubu için ton başına 38 bin lira, diğer çeltik çeşitleri için ise 32 bin lira alım fiyatı uygulanacak.

ÇELTİK ALIMLARI 15 EKİM'DE BAŞLIYOR

TMO'nun çeltik alımlarına 15 Ekim'de başlayacağı bildirildi. Üreticilerin ürün teslimatlarını gerçekleştirmesinin ardından ödemeler, 21 Ekim'den itibaren çiftçilerin hesaplarına yatırılacak.

Açıklanan fiyatlar ve ödeme takvimi, çeltik üreticilerinin hasat dönemindeki satış planlaması açısından önem taşıyor.

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Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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Çiftçilere 21 Ekim'de 45 bin TL verilecek! TMO, Baldo, Cammeo ve Osmancık alım fiyatlarını açıkladı
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