Çiftçilere 21 Ekim’de 45 bin TL verilecek! TMO, Baldo, Cammeo ve Osmancık alım fiyatlarını açıkladı

TMO'NUN ÇELTİK ALIM FİYATLARI BELLİ OLDU

TMO tarafından açıklanan fiyatlara göre baldo grubu çeltiğin tonu 45 bin liradan, Cammeo grubu çeltiğin tonu 43 bin liradan alınacak. Osmancık grubu için ton başına 38 bin lira, diğer çeltik çeşitleri için ise 32 bin lira alım fiyatı uygulanacak.