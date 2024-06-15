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Giriş Tarihi: 16.6.2024

Çiftçilere 88.4 milyon liralık destek ödemesi yapıldı

Çiftçilere 88.4 milyon liralık destek ödemesi yapıldı
Tarım ve Orman Bakanlığı, 88 milyon 368 bin liralık destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını bildirdi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "88 milyon 368 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktardık. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadesi kullanıldı. Paylaşımda yer alan bilgilere göre, hayvan hastalıkları tazminatı desteği 68 milyon 299 bin lira, sertifikalı tohum üretim desteği 9 milyon 5 bin 132 lira, kırsal kalkınma yatırım desteği 3 milyon 743 bin 963 lira, mazot ve gübre desteği 3 milyon 237 bin 825 lira, hayvan gen kaynakları desteği 3 milyon 145 bin 80 lira ve manda ve malak desteği 937 bin lira oldu.
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Çiftçilere 88.4 milyon liralık destek ödemesi yapıldı
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